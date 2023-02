Consumer Reports wybrał najlepszego Luxury SUV. To Lexus NX

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Consumer Reports to największa organizacja konsumencka w USA. Ich rankingi niezawodności cieszą się dużą popularnością.

Zobacz wideo Nowa generacja Lexusa NX. Przeszła tylko lifting, czy jest zupełnie nowym modelem? Sprawdzamy!

Organizacja przygotowała zestawienie 10 najlepszych aut z najważniejszych segmentów, które warto kupić w 2023 roku. W kategorii Luxury SUV w zestawieniu „Best Cars of the Year: 10 Top Picks of 2023" wybrano Lexusa NX.

Werdykt Consumer Reports powstał w oparciu o testy drogowe, rankingi niezawodności oraz badań satysfakcji klientów.

Lexus NX wygrał w kategorii za sprawą jakości wykonania kabiny i wygodnych siedzeń, a także praktyczności. Samochód został doceniony za dobre właściwości jezdne, a najbardziej polecaną wersją jest klasyczna hybryda NX 350h, głównie za sprawą konsumpcji paliwa.

Model zyskał także w oczach ekspertów Consumer Reports za sprawą dostępnego w standardzie pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 3.

Najbardziej niezawodne są Lexusy, a najgorsze? Tesle, Land Rovery i... ulubiona niemiecka marka Polaków

W Polsce Lexus NX dostępny jest z dwoma hybrydowymi napędami i kosztuje od 219.900 zł. NX 350h to klasyczna hybryda z układem o łącznej mocy 243 KM, w której napęd może być przenoszony albo na koła przednie lub na cztery koła przy pomocy inteligentnego napędu E-FOUR.

NX oferowany jest też z napędem hybrydowym plug-in. NX 450h+ ma czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra pracujący w cyklu Atkinsona oraz baterię litowo-jonową o pojemności 18,1 kWh. Tylny silnik elektryczny współtworzy z napędem hybrydowym inteligentny napęd na cztery koła E-FOUR. Łączna moc układu wynosi 309 KM. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy. W trybie elektrycznym auto może pokonać do 98 km.