Ford chwali się sukcesami w ostatnim roku. Było tego trochę

Firmy lubią chwalić się swoimi sukcesami. Ford chciał być skrupulatny i stworzył całe zestawienie nagród, które otrzymały jego modele w ostatnim roku.

Na pierwszy ogień wspomniano o osiągnięciach Pumy. W 2022 roku model już po raz trzeci z rzędu został wybrany najlepszym małym SUV-em w plebiscycie brytyjskiego magazynu „WhatCar?". Tym razem zwycięstwo przypadło – po raz drugi z rzędu – wersji ST.

W ubiegłym roku Ford Puma otrzymał również nagrodę od brytyjskiego Auto Trader w plebiscycie „New Car Awards 2022". Model ten został uznany za „Najlepsze auto dla nowych kierowców". W głosowaniu wzięło udział ponad 156 tys. właścicieli pojazdów, którzy ocenili swoje samochody wg 16 różnych kryteriów – począwszy od niezawodności i osiągów, a skończywszy na wyglądzie i kosztach eksploatacji. Model Puma został doceniony między innymi za komfort, trwałość i koszty serwisowania.

W zeszłym roku samochód został też doceniony przez firmę Parkers – firmę zajmującą się wycenami samochodów, poradami i recenzjami motoryzacyjnymi. Model Puma – po raz trzeci – został nagrodzony w kategorii najlepszy mały SUV rodzinny.

Dalej był Ranger, który w ubiegłym roku powtórzył zwycięstwo i drugi raz z rzędu wygrał w konkursie magazynu „WhatCar?". Redakcja doceniła pickupa za wytrzymałe zawieszenie, możliwość przewożenia ładunków o masie przekraczającej tonę oraz mocny silnik, atrakcyjną cenę i dobrą wartość rezydualną.

Ford Ranger zdobył również uznanie niemieckich czytelników magazynu Auto Bild Allrad. Amerykański pickup powtórzył tym samym swoje zwycięstwa z poprzednich dwóch lat i zdobył 35 procent wszystkich głosów w kategorii „Pickup z napędem na wszystkie koła".

Niemieccy miłośnicy samochodów 4×4 także docenili model Ranger w plebiscycie specjalistycznego magazynu „Off Road". Zwyciężył w kategorii „Pickup".

Opinie Moto.pl: Stylowa, rekreacyjna i usportowiona. Taka właśnie powinna być Puma

Elektryczny E-Transit otrzymał w ubiegłym roku Złotą Nagrodę w kategorii samochodów dostawczych od Euro NCAP. Nagroda jest wynikiem analizy technologii, w tym autonomicznego hamowania awaryjnego podczas zbliżania się do innych pojazdów, rowerzystów i pieszych, a także technologii utrzymywania pasa ruchu, rozpoznawania znaków drogowych i systemów monitorowania pasażerów.

Magazyn Auto Express przyznał modelowi E-Transit nagrodę „Electric Van of The Year 2022". Z kolei „WhatCar?" uznał ten model za najlepszy samochód dostawczy w swoim konkursie „Van of the Year".

Mustang Mach-E został w ubiegłym roku doceniony przez kobiety otrzymując tytuł Kobiecego Światowego Samochodu Roku w kategorii dużych aut. Został również doceniony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe, które nadało mu tytuł najlepszego samochodu 2022 roku (AAA’s Best Overall Car 2022) w kategorii „SUV/Minivan".

Elektryk Forda został doceniony również przez czytelników niemieckiego pisma specjalistycznego „Off Road". Zdobył on pierwsze miejsce w kategorii „SUV-y" wyprzedzając 30 swoich konkurentów.

Jak wszystko dobrze pójdzie to w ten rok również będzie owocny dla Forda. Już teraz np. Puma ma na koncie kolejną wygraną od „WhatCar?".