Nowy problem na egzaminie na prawo jazdy. Czy znów będą dymisje?

Pytania na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy to temat długi i szeroki, a także często komentowany. Jak się okazuje, w ich puli może dojść często do nieprawidłowości, przez co egzaminowani mogą go nie zdać. Tak właśnie było z niedawno dodanym pytaniem.

Do Sejmu trafiła obywatelska petycja, dotycząca jednego z pytań na egzaminie teoretycznym. Dokładniej błędnego pytania, które nie ma szans ze względu na przepisy mieć miejsca na polskich drogach. Chodzi o przejazd kolejowo-drogowy kategorii C.

Pytanie na egzaminie wyposażono również w film przedstawiający sytuację. Pytanie brzmi natomiast następująco: "czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd i upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?"

Ruch na przejeździe, o którym mowa z definicji kierowany jest „przy pomocy samoczynnego systemu przejazdowego wyposażonego tylko w sygnalizatory drogowe". Na filmie natomiast widoczny jest również znak STOP, czyli de facto pytanie jest błędne.

Zresztą to nie pierwszy raz, gdy w puli pytań doszło do błędów. Niemal rok temu również wkradły się błędy do pytań, przez co egzaminowani nie zdali. Z tego powodu posypały się dymisje.

Pytanie czy tym razem będzie podobnie, czy może zostanie tylko skorygowane lub usunięte pytanie z bazy pytań?