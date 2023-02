Najtańsze nowe samochody w Polsce 2023 r. Sporo zaskoczeń, Dacia poza podium

Najtańsze nowe samochody w Polsce w 2023 r.

W czasach szalonej inflacji przy takim zestawieniu trzeba zawsze postawić całkiem sporą gwiazdkę. Cenniki nowych samochodów są aktualizowane dosłownie co kilka tygodni, możliwe więc, że wypisane przez nas 22 lutego kwoty za chwilę się zmienią (niestety urosną), a miejsca w rankingu mogą się lekko zmienić. Jednak rewolucji nie ma co się spodziewać. Czołówka najtańszych samochodów w Polsce od jakiegoś czasu jest bardzo podobna. Królują w niej małe hatchbacki.

Przy tworzeniu rankingu korzystaliśmy ze strony autokatalog.pl. To stale aktualizowane i bardzo wygodne narzędzie do porównywania nowych aut. W 2023 r. żeby kupić nowy samochód trzeba mieć minimum 54 600 złotych.

Hyundai i10 - ceny, wymiary, silniki

Utarło się, że to Dacia oferuje w Polsce najtańsze samochody, ale już od jakiegoś czasu wcale tak nie jest. Rumuńska marka koncernu Renault ostatnio mocno zaktualizowała swoją gamę i podrożała. Teraz o miano najtańszego auta rywalizują dwa modele południowokoreańskiego koncernu Hyundai-Kia.

Hyundai i10 trzeciej generacji kosztuje w Polsce wyjściowo 54 600 zł. Tyle trzeba zapłacić za benzynowy silnik 1.0 MPI o mocy 67 KM. Za mocniejszy wariant 1.2 MPI o mocy 84 KM trzeba zapłacić 64 500 zł, a jeśli zdecydujemy się na wersję z fabryczną instalację LPG - 70 600 zł. Najdynamiczniejsza i najdroższa odmiana z silnikiem turbo 1.0 T-GDI o mocy 100 KM kosztuje 74 500 zł.

Hyundai i10 to mały hatchback segmentu A. Mierzy 3670 mm długości, 1680 mm szerokości, 1480 mm wysokości, a rozstaw osi to 2385 mm. Bagażnik pomieści od 252 do 1050 l.

Kia Picanto - ceny, wymiary, silniki

O dwa tysiące wyjściowo droższa jest Kia Picanto. To bardzo podobny rozmiarowo samochód. Mierzy 3595 mm długości, 1595 mm szerokości i 1485 mm wysokości. Rozstaw osi to 2400 mm. Bagażnik Kii Picanto pomieści od 255 do 1010 l.

Silniki i ceny Kii Picanto? Oferta jest bardzo podobna jak w bratnim Hyundaiu i10, choć aktualnie w Polsce nie można już zamówić wersji z turbodoładowaniem. Kia Picanto kosztuje w Polsce 56 500 zł za wersję 1.0 MPI o mocy 67 KM. Półkę wyżej znajdziemy 1.2 MPI o mocy 84 KM za 59 500 zł. Tutaj również można dopłacić do fabrycznej instalacji LPG. Kia Picanto na gaz kosztuje 66 000 zł.

Fiat Panda - ceny, wymiary, silniki

Wiele osób pewnie się zdziwi, ale Fiat Panda wciąż znajduje się w sprzedaży i dalej kusi bardzo przystępną ceną. To zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji pod względem stylistyki. Włosi są mistrzami detali i Panda wciąż ma w sobie to coś.

W przypadku Fiata Pandy cennik otwiera 57 100 zł za wersję 1.0 Hybrid o mocy 70 KM w wersji czteroosobowej, do klasycznego pięciomiejscowego hatchbacka trzeba dopłacić tysiąc złotych. Fiat Panda również dostępny jest w wersji na gaz. Cennik Pandy LPG z silnikiem 1.2 o mocy 69 KM kosztuje 63 100 zł.

Fiat Panda mierzy 3653 mm długości, 1882 mm szerokości całkowitej z lusterkami, 1551 mm wysokości i 2300 rozstawu osi. Bagażnik Pandy pomieści od 225 do 870 l.

Dacia Sandero - ceny, wymiary, silniki

Może Dacia Sandero nie jest już najtańszym samochodem na rynku, ale to wciąż może być najrozsądniejsza propozycja. Wyjściowa cena to 59 900 zł, a przecież Sandero to model o cały rozmiar większy od opisywanej reszty.

Rumuńskie auto to rasowy przedstawiciel segmentu B. Wymiary Dacii Sandero to: 4088 mm długości, 2007 mm szerokości całkowitej z lusterkami, 1499 mm wysokości, a rozstaw osi to 2604 mm. Bagażnik? W porównaniu z konkurencją ogromny - 328 l, a po złożeniu tylnej kanapy może urosnąć do 1108 l.

Dacia Sandero z silnikiem 1.0 o mocy 91 KM kosztuje w Polsce 59 900 zł. Ten sam silnik z CVT kosztuje 69 900 zł. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Sandero na gaz, Dacia z jednostką ECO-G 100 wyceniono na 70 450 zł. Topowa propozycja to Sandero TCe 110 za 77 950 zł. 110-konne Sandero jest dostępne tylko z topowym wyposażeniem Stepway Expression.

Mitsubishi Space Star - ceny, wymiary silniki

Większe od i10, Picanto i Pandy jest też Mitsubishi Space Star. To rzadki widok na polskich drogach, ale japończyk wciąż jest dostępny w naszych salonach. Mierzy 3845 mm długości, 1665 mm szerokości, 1505 mm wysokości przy rozstawie osi na poziomie 2450 mm. Bagażnik Space Stara pomieści od 235 do 912 l.

Mitsubishi Space Star kosztuje 59 900 zł. Silnik jest jeden - benzynowe 1.2 o mocy 71 KM. Wersja z bezstopniową skrzynią CVT startuje od 72 490 zł.

Tu ważna informacja. Aktualnie Mitsubishi Space Star znajduje się w promocji i od każdej z podanych powyżej kwot można odjąć dwa tysiące złotych.

Najtańsze nowe samochody w Polsce w 2023 r. - na jakie jeszcze warto spojrzeć?

Zatrzymaliśmy się dzisiaj na granicy 60 tysięcy zł. Więcej kosztują tak popularne maluchy jak VW up! i Fiat 500. Więcej trzeba też zapłacić za świetnie sprzedającą się w Polsce Toyotę Aygo X.

Jeśli szukacie hatchbacka z segmentu B, a nie przekonuje was opisane powyżej Sandero, to warto sprawdzić ofertę Kii Rio, Skody Fabii, Seata Ibizy i Suzuki Swifta. Inne bestsellery tej klasy, m.in. Corsa, Polo, Yaris i 208, wyjściowo przekraczają 70 tysięcy zł.