Alpine pokazuje nowy bolid F1. Zinedine Zidane nawiązuje z nimi współpracę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

W miniony czwartek w Londynie, zespół BWT Alpine F1 Team zaprezentował nowy bolid A523, którym będzie walczył o tytuł Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym sezonie.

Zobacz wideo Czy czterodrzwiowe coupé to dobry pomysł? Recenzja nowego renault

Jak zapowiedział zespół, nowy pojazd to znaczna ewolucja do tego co zaprezentowali w modelu A522. Nadwozie to połączenie błękitnego koloru Alpine z różem, który nawiązuje do partnera tytularnego BWT.

Zespół BWT Alpine F1 Team zaprezentował również swój duet kierowców w nowych barwach na sezon 2023. Do Estebana Ocona występującego w zespole już czwarty sezon dołączy jego rodak Pierre Gasly, który oficjalnie został ogłoszony nowym kierowcą Alpine w październiku ubiegłego roku.

Otmar Szafnauer rozpoczyna drugi rok u steru zespołu po doprowadzeniu go do czwartego miejsca w mistrzostwach konstruktorów w 2022 roku. Do Otmara dołączył Matt Harman, dyrektor techniczny, który nakreślił filozofię A523, szczegółowo definiując ściślejszą współpracę między Enstone (podwozia) i Viry-Châtillon (układ napędowy) w celu poprawy wyników zespołu.

Legendarna marka Alpine i sportowe modele z Dieppe

Podczas tej samej prezentacji poinformowano, że ambasadorem marki Alpine zostanie Zinedine Zidane. Będzie on również sponsorem programów równych szans, Rac(H)er i Concours Excellence Mécanique.

Znany piłkarz będzie miał możliwość również uczestniczyć w pracach koncepcyjnych nad przyszłością samochodów i rozwojem przyszłych modeli Alpine.