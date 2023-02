Problemy z wycieraczkami. Smużą i rozmazują? Może starczyć banalny trik

Jednego dnia deszcz, drugiego deszcz ze śniegiem, a trzeciego błoto pośniegowe. A do tego plusowe temperatury, ale czasem i spadek poniżej zera. Do tego porywiste podmuchy wiatru. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Wycieraczki bez wątpienia nie mają łatwego życia. Nie ma się zatem co dziwić, że po kilku dniach zmiennej pogody mogą zacząć powodować powstawanie smug na szybie w czasie pracy. Czasami problem nie jest usterką. Gdy jednak kierowca nie poświęci mu kilku sekund, do usterki może dojść.

Pogoda. Kontrolę nad Polską przejął niż Willy. Przyniesie silne wiatry

Kilka sekund i wycieraczki przestają smużyć

Smugi powstające na szybie w czasie pracy wycieraczek często nie wynikają z uszkodzenia piór. Czasami to kwestia zalegających na ich powierzchni zanieczyszczeń lub kryształków lodu. Pióro nie pracuje wtedy całą powierzchnią po szybie, co sprawia że pozostawia po sobie smugi. Usunięcie tego problemu nie jest skomplikowane czy wymagające. Kierowca musi zjechać na parking lub np. stację benzynową i sprawdzić wycieraczki. Pióra należy przetrzeć ręką lub chusteczką higieniczną.

Warto w tym punkcie dać kierowcom jeszcze jedną radę. O ile zabrudzenia zejdą od razu, o tyle czasami lód nie chce od razu odczepić się od gumowej powierzchni pióra. W takim przypadku... nie należy używać siły. Siła może uszkodzić gumę, a wtedy ta zacznie smużyć na stałe. W przypadku mocno zamarzniętych kawałków lodu dużo lepszym pomysłem jest uprzednie podgrzanie szyby za pomocą np. nawiewów. Po kilku minutach lód powinien puścić.

Niesprawne wycieraczki? No to będzie mandacik...

Oczywiście może się okazać, że prosty trik z czyszczeniem piór nie przyniósł zamierzonego skutku. A to może niestety oznaczać, że pióra rzeczywiście zużyły się. I choć zima jest szczególnie trudna dla wycieraczek, z ich wymianą nie warto zwlekać. Powód? Wycieraczki gwarantują dobrą widoczność w trudnych warunkach drogowych, czyli dbają o bezpieczeństwo jazdy. A bez dobrej widoczności kierowca naraża się na jeden z dwóch mandatów.

Niesprawne pióra wycieraczek mogą zostać potraktowane jako urządzenia, które nie nadają się do spełnienia swojego przeznaczenia. W takim przypadku grzywna wynosi od 50 do 200 zł.

Niesprawne wycieraczki mogą zostać też potraktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów naruszające warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu. W takim przypadku kara sięgnie już minimum 1500 zł.

Mandat to jedno. Porysowana szyba drugie.

Skutkiem ubocznym jazdy ze zużytymi piórami stanie się jeszcze jeden koszt. Często mowa o koszcie wymiany przedniej szyby. O wycieraczki, które nie zbierają dobrze wody, mogą doprowadzić do porysowania szyby. To mało estetyczne i również niebezpieczne. Rysy odbijają bowiem światła innych aut szczególnie po zmroku. Wymiana szyby kosztuje od jakiś 250 do ponad 2000 zł.