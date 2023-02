Czy można jeździć samochodem w czasie cyklonu? Ulf uderzy z prędkością 150 km/h

O sytuacji drogowej w Polsce więcej przeczytasz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Dzisiejszego popołudnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało na polskie numery telefonów sms-y ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Dostaliście je? Zatem pewnie już wiecie, że dziś wieczorem i jutro w Polsce może występować silny wiatr. Ten będzie zasługą cyklonu Ulf. W tym punkcie warto jednak zastanowić się nad jednym. Skoro powiewy wiatru mogą dochodzić do 150 km/h, to czy pogoda jest odpowiednia do jazdy samochodem? Sprawdźmy.

Zobacz wideo Wjechał autobusem na przejazd kolejowy, gdy zamykały się rogatki. 59-latek był pod wpływem narkotyków

W Polskę uderza cyklon. Jeździć autem czy zostawić je na parkingu?

Zapowiedzi RCB, ale i meteorologów brzmią... złowrogo. Wiatr o prędkości 150 km/h i 10-metrowe fale. Chociaż zaraz, zaraz. Jakie fale? No tak, fale będą oczywiście dotyczyć sztormu na Bałtyku, a nie sytuacji drogowej. A jeżeli chodzi o wiatr, ten 150 km/h osiągnie, ale w górach. Poza górami nie powinien wiać szybciej niż 100 km/h. Tyle że to nadal bardzo dużo, szczególnie gdy jednocześnie może padać deszcz. Warunki, w tym te drogowe, będą zatem bardzo trudne. Czy to oznacza, że kierowca powinien zostawić samochód na parkingu przed blokiem? Całe szczęście nie. Powinien jednak włączyć rozsądek.

Przede wszystkim należy używać samochodu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Lepiej odpuścić sobie wycieczki rekreacyjne czy wyjazd do galerii po 10. parę spodni.

Jeżeli w takich warunkach musicie się przemieszczać (bo chcecie się dostać np. do pracy), własne auto stanie się lepszym pomysłem od konieczności dotarcia na przystanek i zdawania się na komunikację miejską. Tam czeka na was więcej niebezpieczeństw.

Za kółko nie powinni wsiadać ci, którzy nie czują się pewnie w roli prowadzących w trudnych warunkach drogowych, ewentualnie osoby starsze posiadające słabszy refleks.

Wiatr może ci zwiewać samochód podczas jazdy. Czasem szybka kontra zaszkodzi

Zasady jazdy samochodem w czasie silnych podmuchów wiatru

O czym pamiętać podczas jazdy samochodem w czasie cyklonu? Zasad jest kilka. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

Odpalcie klimatyzację. Ta w czasie zimowej, deszczowej pogody ograniczy parowanie szyb. A widoczność w takich warunkach jest na wagę złota! Rozglądajcie się uważniej niż normalnie. Obserwujcie przydrożne drzewa i poszukujcie innych przedmiotów niesionych przez wiatr. W takich warunkach tworzą śmiertelne zagrożenie. Nigdy i pod żadnym pozorem nie parkujcie samochodu pod drzewem. Nawet jeżeli to ostatnie miejsce parkingowe przed blokiem. Uważajcie przy wyjeżdżaniu zza ekranów akustycznych albo kiedy wyjeżdżacie z lasu – nagle przestajecie być chronieni przed wiatrem. Auto może zostać nawet przepchnięte w bok. Podczas jazdy w wichurę pamiętajcie przede wszystkim o prawidłowym trzymaniu kierownicy. Dwie ręce na kierownicy i mocny chwyt dadzą wam pewność, że nie dacie się zaskoczyć mocnemu podmuchowi wiatru. Jeżeli pogoda załamie się na tyle, że jazda stanie się prawie niemożliwa, nie czekajcie na rozwój wypadków, zjedźcie w bezpieczne miejsce i przeczekajcie najgorsze uderzenie cyklonu.

Dwie ręce na kierownicy, a do tego kontra

W czasie mocnych podmuchów wiatru przepychających samochód na sąsiedni pas ruchu, kierowca może zrobić tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze musi zachować spokój. Po drugie trzymając dwie ręce na kierownicy (za piętnaście trzecia lub za dziesięć druga), musi założyć tzw. kontrę. To oznacza skręcenie kół w stronę przeciwną do tej, w którą pojazd spycha wiatr. To powinno pozwolić ustabilizować tor jazdy i uniknąć groźnej w skutkach kolizji lub lądowania w rowie.