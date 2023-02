Policyjne drony polowały na pieszych i kierowców, czyli akcja "Bezpieczny pieszy" w kujawsko-pomorskim

Więcej informacji o policyjnych akcjach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W ramach akcji policjanci przyglądali się zachowaniu pieszych, a także przejeżdżających w rejonie przejść kierowców. Funkcjonariusze w akcji wykorzystywali drony oraz mobilne centra monitoringu.

Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę w odniesieniu do pieszych, to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale również chodzenie nieprawidłową stroną drogi, czy też brak elementów odblaskowych. W przypadku kierowców było to przekraczanie prędkości, wyprzedzanie przed i na przejściach oraz nieustępowanie pierwszeństwa pieszym.

"Bezpieczny pieszy" w Bydgoszczy

Policjanci z wydziału ruchu drogowego z Bydgoszczy ujawnili łącznie 868 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Ponad połowa z nich była związana z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (442 przypadki), czy niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej - 118 pieszych.

Wyniki akcji wToruniu

W przypadku toruńskich funkcjonariuszy interwencji było o połowę mniej — niemal 430, z czego 52 razy dotyczyły one pieszych, a ponad 370 kierowców. Do najczęstszych przewinień przechodniów należało niestosowanie się do czerwonego światła na przejściu oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Natomiast kierowcy najczęściej dopuszczali się przekraczania prędkość w obrębie przejść. Policjanci podczas akcji wystawili niemal 250 mandatów karnych, pouczyli przeszło 170 osób, a wnioski o ukaranie do sądu sporządzono w 7 przypadkach.

Działania w Inowrocławiu

Inowrocławska policja ujawniła 306 wykroczeń popełnionych przez pieszych, spośród których najwięcej przewinień dotyczyło przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym (274). Z kolei kierujący popełnili aż 481 wykroczeń, z czego najwięcej, bo aż 379, dotyczyło przekroczenia prędkości w rejonie przejść. Jak przekazała asp. szt. Justyna Piątkowska z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - "Funkcjonariusze ukarali mandatami karnymi 37 pieszych, a 269 z nich pouczyli. Wobec 313 kierujących zastosowali mandaty karne, a wobec 168 – pouczenia".

