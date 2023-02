Najtańsze SUV-y na polskim rynku w 2023. Dacia wcale nie jest na pierwszym miejscu

O sytuacji na rynku motoryzacyjnym opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Dacia Duster kosztowała 39 900 zł. No właśnie, kosztowała... Inflacja, rosnące ceny podzespołów i koszty produkcyjne zrobiły swoje. Dziś cennik rumuńskiego SUV-a choć nadal ma dobre informacje dla nabywcy, te nie są tak optymistyczne jak jeszcze dwa lata temu. Obecnie za bazowego Dustera w wersji Expression napędzanego silnikiem 1.0 TCe 91 KM trzeba zapłacić równe 77 tys. zł.

Dla pełnej ścisłości możemy dodać jedynie, że Duster za 39 900 zł był totalnym "golasem". W tym modelu nawet centralny zamek był rarytasem. Obecna wersja bazowa ma nie tylko eco-LEDy z przodu, ale także klimatyzację manualną, komputer pokładowy, 8-calowy ekran multimedialny czy czujnik zmierzchu. Prawdziwa dekadencja! Nie pogardziłby nią nawet hrabia Dracula.

Duster już nie jest najtańszy. Dacię cenowo pobił Stonic

Duster z cennikiem startującym od 77 tys. zł stracił pozycję najtańszego SUV-a w Polsce. A tytuł odebrała mu... konkurencja z Korei. Według danych serwisu Autokatalog.pl tańsza od Dacii jest obecnie Kia Stonic. Za model napędzany 84-konnym silnikiem 1.2 DPi i skonfigurowany w wersji wyposażenia M trzeba dziś zapłacić co najmniej 75 900 zł. To oznacza, że Koreańczyk jest o równe 1100 zł tańszy od Rumuna.

Kia i kierowcy mają powód do radości? Połowicznie. Bo być może Kia oferuje wyższą jakość od Dacii. Z drugiej strony to samochód sporo mniejszy. Choć Autokatalog plasuje je w grupie terenowo-rekreacyjnej, Stonica nazywa małym autem, a Dustera zalicza do klasy niższej średniej. Różnice? Bagażnik rumuńskiego SUV-a zmieści 445 litrów. Stonic zabierze już tylko 352 litry.

Ile teraz kosztują bazowe Dacie? Zapomnij o 29 900 i 39 900 zł. Przeglądamy cenniki

Duster i Stonic są najtańsze. Jakie SUV-y są nieco droższe?

Dacia Duster na polskim rynku cenowo przegrywa jedynie z Kią Stonic. Jest jednak jeszcze kilka modeli, które nadal mają zwiększony prześwit i pseudo-terenowy wygląd, a są nieznacznie droższe od rumuńskiego SUV-a, ale nadal godne uwagi. Przykład: