Szybsza trasa z Polski do Czech. Pod Wrocławiem powstaje droga ekspresowa S5

Nowy odcinek drogi ekspresowej S5 będzie powstawać równolegle z przebudową autostrady A4 na odcinku Wrocław – Legnica. W zależności od wybranego wariantu przebiegu trasy – od skrzyżowania z autostradą lub skrzyżowania z nową trasą S8 Wrocław – Kłodzko, rozpocznie się nowa droga ekspresowa.

Koniec trasy zaplanowano pod Bolkowem, w miejscu węzła trasy S3. Odcinek z Bolkowa do Lubawki jest już budowie. Drogowcy zapowiadają otwarcie jeszcze w tym roku. Nowy odcinek trasy ekspresowej S5 ma liczyć ok. 50 km i pozwoli dotrzeć spod Wrocławia do Bolkowa w czasie krótszym niż pół godziny. Aktualnie przejazd trasą zajmuje nawet 90 minut.

Dojazd od granicy Wrocławia do Jeleniej Góry skróci się do 70 minut, a Karpacz i Szklarka Poręba będą osiągalne w 80 i 90 minut. Do granicy czeskiej w Lubawce będzie można dojechać w 50 minut.

Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowawczym. W styczniu do GDDKiA trafiły pierwsze opracowania projektowe, ale ostateczny projekt trasy ma być gotowy do 2025 roku. Jak wynika z wstępnych planów, budowa rozpocznie się ok. 2026 roku, a droga będzie gotowa dopiero w 2030 roku.