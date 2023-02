Ford Kuga Plug-In Hybrid z dobrymi wynikami. Najlepiej sprzedający się PHEV w Europie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Kuga Plug-In Hybrid już raz zdobył tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu hybrydowego z ładowaniem zewnętrznym w Europie. Teraz po wzroście 20 proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru udało mu się zdobyć ten tytuł po raz drugi i to z rzędu.

Średni zasięg elektryczny Kugi Plug-In wynosi 57-67 km, a według zapewnień producenta zużywa wtedy od 14,4-15,9 kWh/100 km. Ma to pozwolić na częste podróże przy zasilaniu wyłącznie akumulatorowym.

Gama Kugi została w ubiegłym roku wzbogacona o pakiet Kuga ST-Line X Black, pozwalający klientom na dodanie nowych elementów stylistycznych nadwozia, w tym lakierowanego na czarno dachu, wykończonych na czarno nakładek lusterek zewnętrznych, otworów wentylacyjnych przedniej części nadwozia i tylnego spojlera, a także dostępnych w standardzie, czarnych 20-calowych felg.

Od zeszłego roku wszystkie wersje gamy modelu Kuga można wyposażyć w regulowane na 18 sposobów fotele kierowcy i pasażera, które zyskały atest organizacji Aktion Gesunder Rücken e.V. (Kampania na rzecz Zdrowszych Pleców), organizacji, zajmującej się walką ze schorzeniami kręgosłupa.