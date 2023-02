"What Car?" wybrało. Lexus najbardziej niezawodną marką

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Firmy motoryzacyjne lubią być docenianie, a jak już są, to lubią się tym chwalić. Tym razem Lexus się chwali, bo to nie pierwszy raz został nagrodzony.

Brytyjski magazyn „What Car?" ogłosił wyniki swojego corocznego plebiscytu, w którym nagradzane są najlepsze marki i samochody na rynku.

Po raz szósty z rzędu Lexus triumfował w „What Car? Reliability Survey", uzyskując wynik 98,4 proc. To wyróżnienie ma szczególne znaczenie, bo w badaniu bierze udział ponad 25 tys. użytkowników samochodów, którzy dzielą się wrażeniami z codziennej eksploatacji samochodów.

Jednym z atutów marki jest wprowadzona w 2022 roku gwarancja Lexus Relax, która przedłuża ochronę na samochód nawet do 10 lat lub 185 tys. km. Jedynym warunkiem jest wykonanie przeglądu okresowego w ASO Lexusa co 12 miesięcy lub 15 tys. km.

Program obejmuje wszystkie samochody Lexusa z europejskiej dystrybucji, w tym takie, które miały przerwę w serwisowaniu w autoryzowanych punktach. Lexus Relax to uzupełnienie standardowej gwarancji producenta dla aut nowych na okres 3 lat lub do 100.000 km.

Dodatkowo auta z napędami hybrydowymi mają też gwarancję na hybrydowe komponenty oraz akumulator napędu hybrydowego na okres 5 lat lub 100.000 km. Właściciele hybrydowych Lexusów mogą sukcesywnie przedłużać gwarancję na akumulator układu hybrydowego o kolejny rok (lub 15 000 km) aż do 10 lat, wykonując corocznie test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa.

Z kolei Lexus NX 450h+ po raz drugi został wyróżniony tytułem „Plug-in Hybrid of the Year" w plebiscycie „What Car? Awards".

Napęd samochodu generuje łącznie 309 KM mocy, co pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy. Auto w trybie elektrycznym jest w stanie przejechać do 98 km, a to za sprawą akumulatora o pojemności 18,1 kWh.