Wokół elektrycznego pickupa Forda robi się gęsto. Oto produkcyjny elektryczny RAM [WIDEO]

Kilka tygodni temu, RAM zaprezentował na tragach CES elektryczny pojazd koncepcyjny, który był zapowiedzią konkurencji dla Forda F-150 Lightning. Teraz przyszła pora na pokazanie produkcyjnej wersji pojazdu – 1500 REV.

Co warte odnotowania. Projekt ostatecznej wersji nie jest tak kosmiczny jak auto koncepcyjne. Jest to dobrze znany RAM z silnikiem spalinowym, tylko na prąd i elementami, które mają go wyróżniać od rodziny benzynowej. Jest to dosyć przyziemne podejście, które wpisuje się w zamysł zapoczątkowany przez Forda.

Główne różnice są widoczne z przodu i z tyłu, które nawiązują trochę do konceptu. Zmiany obejmują futurystycznie wyglądające światła, osłonę chłodnicy, logo i felgi.

Kabina widoczna na zdjęciach jest raczej na tyle krótka, że pomieści jedynie dwa rzędy siedzeń, a nie trzy jak to miało miejsce w aucie koncepcyjnym. Może kiedyś w przyszłości RAM zaoferuje inne wersje nadwozia i wtedy pojawią dodatkowe miejsca?

Co się tyczy wnętrza, to RAM nie udostępnił zbyt wielu zdjęć. Można jednak zauważyć, że jest niemal identyczne do tego co znajduje się w zwykłym 1500 z napędem benzynowym. Jedyną zmianą jest dodatkowy ekran przed pasażerem. Pomysł zaczerpnięty z Jeepa Wagoneera. Podobnie jak konkurencja RAM wyposażony jest w przedni, szczelny bagażnik.

RAM wcześniej poinformował, że pickup zostanie zbudowany na nowej platformie STLA Frame przeznaczonej dla samochodów ciężarowych, która została stworzona specjalnie dla pojazdów elektrycznych. Obiecuje, że auto jest w stanie przejechać ponad 804 km na jednym ładowaniu. Jeśli to prawda, to pobije konkurencję.

Według zapewnień producenta, 160 km będzie można uzyskać w przeciągu 10 minut dzięki szybkiemu ładowaniu o mocy do 350 kW.

Nie podano konkretnych liczb, jeśli chodzi o możliwość holowania, ale producent sugeruje, że będzie w stanie pociągnąć więcej niż 4535 kg, czyli tyle ile Chevrolet Silverado EV i Ford F-150 Lightning.

Produkcja i sprzedaż nowego Ram 1500 REV rozpocznie się pod koniec 2024 r., a więcej informacji zostanie opublikowanych w nadchodzących miesiącach.