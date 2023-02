Nowe przejście na granicy z Ukrainą już działa, ale nie każdy kierowca nim przejedzie

Wzmożony ruch osobowy i towarowy między Polską i Ukrainą wpłynął na przyspieszenie otwarcia nowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Plany początkowo przewidywały uruchomienie przejścia w 2025 r., a ostatecznie dzięki decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu limitu środków budżetowych na budowę, realizacja inwestycji nabrała tempa i pewna grupa kierowców już może z przejścia drogowego korzystać. Pełne otwarcie ma mieć miejsce przed wakacjami 2023 r.

Ciężarówki bez ładunku mogą już przejeżdżać

Trudna sytuacja na innych przejściach granicznych, związana z długim czasem oczekiwania na odprawy sprawiła, że w miejscu powstającego przejścia podjęto decyzję o uruchomieniu odprawy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku. Kierowcy takich pojazdów od poniedziałku 13 lutego od godz. 07:00 mogą korzystać z przejścia Malhowice-Niżankowice.

Uruchomienie odprawy w Malhowicach to rozwiązanie usprawniające przekraczanie granicy, szczególnie w odniesieniu do przejazdów samochodów ciężarowych. Odprawy graniczne będą prowadzone całodobowo na obydwu kierunkach w oparciu o tymczasową infrastrukturę zlokalizowaną zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Możliwość przekraczania granicy w tym miejscu nie obejmuje pustych, nieoczyszczonych cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice

Pierwsze porozumienie dotyczące budowy granicznego przejścia drogowego zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych w 2012 r. W kolejnych latach 2017-2018 opracowano dokumentację projektową budowlaną oraz wykonawczą. W ogłoszonym w grudniu 2020 r. przetargu na głównego wykonawcę robót wybrano firmę Starbag Sp. z .o. z którą 18 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na kwotę ponad 98 mln zł z 45 miesięcznym terminem realizacji.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę DPG Malhowice odbyło się 3 września 2021 r. Następnie przekazano plac budowy i rozpoczęto prace m.in. geodezyjne, archeologiczne i wodociągowe. Z uwagi na potrzebę rozszerzenia prac archeologicznych podlegających nadzorowi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar badań poszerzył się z 65 do 378,5 ara, zaś wartość inwestycji wzrosła do kwoty 100 895 346,51 zł.

