Zielone tablice, których nikt nie zna. Mają zupełnie inne zadanie niż te na elektrykach

Kolor zielony kojarzy się z ekologią - i w tym przypadku bardzo słusznie. Bo zielone tablice są dedykowane pojazdom bezemisyjnym - elektrycznym i wodorowym. W ich przypadku nie chodzi jednak o podkreślenie aspektu środowiskowego czy napędu elektrycznego. Bo zielone tablice stanowią również o szeregu przywilejów. Z tymi oznaczeniami kierowca może np. bezkarnie poruszać się buspasem, bez opłat parkować w centrum miasta w strefach płatnego parkowania czy poruszać się w wyznaczonej strefie niskoemisyjnej.

Zielone tablice, a właściwie to zielone litery. To coś innego?

I gdy wszystko z zielonymi tablicami wydawałoby się oczywiste, okazuje się że zielone tablice w Polsce mają... dwa rodzaje. W pierwszym - o którym napisaliśmy powyżej - oznaczenie ma zielone tło i czarne znaki. W drugim tablica ma białe tło, a znaki i ramka są koloru zielonego. Takie rozróżnienie jest kluczowe - szczególnie że drugi typ zielonych tablic oznacza całkowicie inny rodzaj pojazdu. To samochód eksploatowany w celach testowych lub badawczych, który został wprowadzany na drogi w ramach tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów. Uprawnienia do niej mają dealerzy, dystrybutorzy lub jednostki badawcze.

Co dają białe tablice z zielonymi znakami? Zakłada się je na wybrane auto, przez co może ono trafić na drogi bez pełnej rejestracji. Co ważne, tablice profesjonalne nie są przypisane do auta, a konkretnej firmy lub jednostki badawczej - mogą być eksploatowane na kilku pojazdach. Właściciel auta po ich założeniu musi jednak dopełnić jeszcze kilku formalności. Wraz z białymi tablicami z zielonymi napisami jednostka rejestrująca otrzymuje wskazaną we wniosku ilość blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Blankiet taki należy uzupełnić danymi konkretnego pojazdu.

Profesjonalne tablice, czyli auto na drogach, ale tylko... na chwilę

Poza tym konieczne jest wykupienie okresowego OC na czas jazdy po drogach publicznych oraz zarejestrowanie w wykazie planowanej godziny przeprowadzenia jazdy testowej. Tyle. Po powrocie oznaczenia można z auta zdjąć, odstawić je na parking np. przez salonem dealerskim, a później przełożyć do innego samochodu. Firmy decydujące się na profesjonalną rejestrację powinny pamiętać też o tym, że decyzja o nadaniu tablic jest ważna rok, a profesjonalny dowód rejestracyjny uprawnia do jazdy przez maksymalnie 30 dni lub - w przypadku jednostek badawczych - 6 miesięcy.

Zielone tablice, ale nie te. Mogą oznaczać mandat!

Białe tablice z zielonymi napisami w przeciwieństwie do tablic z zielonym tłem nie dają żadnych dodatkowych uprawnień. Kierowca nie może zatem jeździć buspasem czy bezpłatnie parkować. I warto o tym pamiętać. W przeciwnym razie kierowca może zostać ukarany mandatem karnym.