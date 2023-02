SUV-y Lexusa na wyprzedaży rocznika 2022. Tak, takie coś wciąż istnieje

Lexus przygotował specjalną ofertę wyprzedażową dla klientów, którzy poszukują SUV-a lub crossovera z krótkim terminem odbioru. Modele UX 200, RX Final Edition, NX 450h+ oraz RX 450h+ dostępne są w wyjątkowym Leasingu KINTO ONE z bardzo korzystną miesięczną ratą przy dwuletniej umowie i rocznym limicie przebiegu wynoszącym 15 tys. km. Liczba aut objętych ofertą specjalną jest ograniczona.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy Lexusa RX prosto ze słonecznej Kaliforni

UX 200 już od 1190 zł netto miesięcznie

1190 zł netto miesięcznie wynosi miesięczna rata w specjalnym Leasingu KINTO ONE za model Lexus UX 200. Oferta dotyczy ostatnich egzemplarzy aut wyprodukowanych w 2022 roku. Samochody są dostępne od ręki.

Lexus UX to jeden z najpopularniejszych samochodów w segmencie C-SUV Premium. Wysoka niezawodność, nietuzinkowa stylistka oraz bogate wyposażenie seryjne wyróżniają go na tle rywali. Standardem w każdym UX-ie jest dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, aktywny tempomat, nowy system multimediów z nawigacją w chmurze, Apple CarPlay i Android Auto oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 2.5 z udoskonalonym systemem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS). PCS zawiera asystenta skrętu na skrzyżowaniu (ITA), który wspiera kierowcę w bezpiecznym wykonaniu manewru, a także funkcję wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia (Emergency Steering Assist), która pomaga ominąć przeszkodę bez opuszczania swojego pasa ruchu.

Lexus z wyjątkowym sercem. Sportowy RC F przeszedł lekki lifting

RX Final Edition od 1590 zł netto miesięcznie

Specjalna oferta w Leasingu KINTO ONE obejmuje ostatnie egzemplarze Lexusa RX Final Edition. Auta z 2022 roku w wersji RX 300 z dwulitrową, benzynową jednostką z turbodoładowaniem o mocy 238 KM, 6-biegową skrzynią automatyczną oraz klasycznym napędem 4x4, kosztują od 1590 zł netto miesięcznie.

Lexus RX Final Edition to rodzinne, pojemne auto o ponadczasowej stylistyce i bardzo bogatym wyposażoniu. Standardem jest rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System+, Apple CarPlay i Android Auto, 20-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawienia, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, światła w technologii LED, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz kamera cofania.

Lexus RX 450h+ Prestige z szybkim terminem odbioru

W specjalnej ofercie dostępny jest też najnowszy Lexus RX 450h+. Ten model ma czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra pracujący w cyklu Atkinsona oraz baterię litowo-jonową o pojemności 18,1 kWh. Tylny silnik elektryczny współtworzy z napędem hybrydowym inteligentny napęd na cztery koła E-FOUR. Łączna moc układu wynosi 309 KM/227 kW, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,5 sekundy. Wykorzystując wyłącznie napęd elektryczny auto jest w stanie pokonać do 69 km, a średnie spalanie w cyklu mieszanym wg normy WLTP wynosi od 1,1 l/100 km. To najoszczędniejsza hybryda w historii tego modelu.

RX 450h+ w wersji Prestige z 2022 roku produkcji w specjalnej ofercie Leasingu KINTO ONE kosztuje od 2990 zł netto miesięcznie przy umowie na dwa lata z rocznym limitem przebiegu wynoszącym 15 tys. km. Korzyści sięgają 15% względem standardowej oferty, a uta są dostępne z bardzo szybkim terminem odbioru.

Lexus RX 450h fot. Lexus

Lexus NX 450h+ Prestige od 2500 zł netto miesięcznie

Lexus NX 450h+ wykorzystuje ten sam napęd, co RX 450h+. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy, a zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg normy WLTP wynosi od 0,9 l/100 km. W trybie elektrycznym auto może pokonać nawet do 98 km.

NX 450h+ w wersji Prestige w specjalnym Leasingu KINTO ONE kosztuje od 2500 zł netto miesięcznie przy dwuletniej umowie i 15 tys. km rocznego przebiegu. Auta są z 2023 roku produkcji.

W standardzie w modelu NX w wersji Prestige znajdziemy tapicerkę z perforowanej skóry syntetycznej Tahara, dwustrefową klimatyzację z dodatkowym czujnikiem wilgotności, inteligentny kluczyk, podgrzewane fotele przednie z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, elektorniczne klamki z układem Safe Exit Assist, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika sterowaną ruchem nogi, 18-calowe felgi aluminiowe oraz pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 3.

Auto ma nowy system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym ekrenem dotykowym, nawigacją w chmurze, inteligentnym asystentem głosowym Lexus Concierge oraz 4-letnim pakietem transmisji danych. Apple CarPlay obsługiwany jest bezprzewodowy, natomiast Android Auto przy pomocy kabla. Auto może być aktualizowane online, a wybranymi funkcjami NX-a można sterować zdalnie przy pomocy smartfona z aplikacją Lexus Link.