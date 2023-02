Dacia ósmą marką motoryzacyjną w Polsce. W Europie odnosi sukces za sukcesem

W 2022 roku Dacia w Polsce sprzedała 20 739 samochodów osobowych. Stała się ósmą marką nad Wisłą powiększając sprzedaż o 0,5 pp. w stosunku do 2021 roku, osiągając 4,9 proc. udziału w motoryzacyjnym rynku. Ponadto Dacia zajęła czwarte miejsce w sprzedaży do klientów indywidualnych.

Najlepiej sprzedającym się samochodem z gamy Dacii jest Duster, z wynikiem 10 960 wydanych egzemplarzy. W wynikach za 2022 r. Duster uplasował się na czwartym miejscu listy osobówek najchętniej wybieranych przez klientów w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazła się Toyota Corolla (21 371 szt.), drugą pozycję zajmuje Toyota Yaris (12 478 szt.), a trzecie Kia Sportage (11 176 szt.). Co ciekawe, Duster znalazł się na drugim miejscu w segmencie C-SUV. W tej kategorii pierwsza była wspomniana Kia Sportage, a trzecie miejsce przypadło Toyocie RAV4 (10 580 szt.). Wśród klientów indywidualnych Duster jest liderem w segmencie C-SUV.

Drugim najczęściej kupowanym autem rumuńskiej marki jest Dacia Sandero – w 2022 roku w Polsce wydano 6049 samochodów. Uplasowała się na drugim miejscu w segmencie wśród klientów indywidualnych oraz na trzecim miejscu w całym segmencie B. Ponad 83 proc. sprzedaży stanowi wersja Stepway. Od 2017 roku Sandero jest najczęściej kupowanym samochodem przez klientów indywidualnych w Europie.

Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się Dacia Jogger oferowana w wersji 5- i 7-miejscowej. W ubiegłym roku wydano 2081 aut, co plasuje ją na 3 pozycji wśród najbardziej popularnych modeli marki. Sprzedaż Joggera z silnikiem LPG stanowi blisko 80 proc. Najczęściej klienci wybierają bogatą wersję Extreme z fabrycznym LPG i siedmioma miejscami.

Silniki dwupaliwowe (zasilane benzyną i LPG) stanowią 54 proc. sprzedaży marki w Polsce. Dacia jest jedynym producentem oferującym dwupaliwowe silniki (benzyna/LPG) w całej swojej gamie samochodów osobowych. Oferta ekologicznych, ekonomicznych i praktycznych silników TCe 100 LPG Dacii spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. Dwa na trzy samochody sprzedawane w Polsce klientom indywidualnym są to samochody z fabryczną instalacją LPG.

573 800 aut sprzedanych w Europie

Dacia odnosi ogromne sukcesy w całej Europie na rynku samochodów osobowych wybieranych przez klientów indywidualnych. W tej kategorii Sandero zajmuje 1 miejsce, a Duster 2 miejsce. Spring w kategorii aut EV zajmuje 3 miejsce wśród klientów indywidualnych. Łączna sprzedaż Dacii w Europie w 2022 r. wyniosła 573 800 egzemplarzy (+38 tys. sztuk w stosunku do 2021 r.) co stanowi wzrost o 6,8 proc. Samochody rumuńskiej marki sprzedawane są na 44 rynkach.

Od kwietnia 2021 roku zostało zamówionych w Polsce już ponad 1000 egzemplarzy w pełni elektrycznej Dacii Spring. Od momentu wprowadzenia tego modelu do sprzedaży łącznie zebrano w Europie ponad 100 tys. zamówień, a ponad 50 tys. aut sprzedano tylko w 2022 roku.

Dacia wdrożyła nową identyfikację wizualną we wszystkich modelach gamy. Wszystkie samochody w salonach pojawią się z nowym logo. Co więcej, nowa identyfikacja wizualna w stylu „outdoorowym" będzie widoczna także w salonach i serwisach do końca 2023 roku.

