Mini rozpoczyna szkolenie kierowców. Będzie ich uczyć ręcznej zmiany biegów

Mieszkańcy USA dość wcześnie uznali, że własnoręczne zmienianie biegów jest nieludzkie. Dlatego są pionierami rozwiązań, które automatyzują tę czynność. Automatyczne samochodowe przekładnie opanowały Amerykę już w latach 50., a teraz niewielu mieszkańców Nowego Świata umie zmieniać biegi samodzielnie. Więcej motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jednak nawet są tacy ludzie, którzy marzą o samochodzie z ręczną skrzynią biegów, bo takie rozwiązanie kojarzy się tam z autami sportowymi szlachetnej krwi. Boją się tylko zrobić pierwszy krok. Należąca do BMW marka Mini postanowiła pomóc im to zrobić.

Amerykański oddział Mini zaczyna prowadzić kursy jazdy z manualną przekładnią. Są zorganizowane w BMW Performance Center West w mieście Thermal w Kalifornii. Na razie kilka razy w miesiącu, ale jeśli się okaże, że cieszą się zainteresowaniem, częstotliwość zostanie zwiększona.

Celem takich szkoleń nie jest nauka wyczynowej jazdy sportowym autem, hamowania lewą nogą, czy wykonywania idealnych redukcji z międzygazem. Chodzi o to, aby ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia z obsługą ręcznych skrzyń biegów, mogli się tego nauczyć w bezpiecznych warunkach.

Mini Cooper S kabrio fot. Mini/Bernhard Filser

Mini w USA: ręczna skrzynia nie jest taka straszna, jak ją malują

Szkolenia ręcznej zmiany biegów organizowane przez Mini składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie kursanci dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo przeprowadzać tę czynność i w ten sposób wydłużyć żywotność mechanizmu, ale również jak czerpać przyjemność z jazdy wynikającą z własnoręcznej zmiany przełożeń. Dodatkowo poznają zasadę działania tego podzespołu i dowiedzą, co się dzieje w każdym momencie jazdy: kiedy wciskają lewą nogą pedał sprzęgła, a ich ręka przesuwa drążek.

Podstawowe szkolenie kosztuje w USA 499 dolarów. Nie jest to kwota, która mogłaby zniechęcić potencjalnego klienta tej marki. Oczywiście edukacja kierowców nie jest jedynym celem kursów ręcznej zmiany biegów. Ich organizatorzy liczą na to, że absolwentom szkolenia Mini spodoba się zwiększona kontrola nad autem i nowe doświadczenie zachęci ich do rozszerzenia motoryzacyjnych horyzontów.

To może być ważne ze względu na ostatnie niedobory części i zmniejszoną dostępność niektórych modeli aut. Jeśli marka Mini zachęci amerykańskich kierowców do "odczarowania" manualnej skrzyni biegów, może zyskać sporo nowych lojalnych klientów.