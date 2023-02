Polacy jeżdżą coraz starszymi autami. Średni wiek samochodu już przekracza 14 lat

Wysokie ceny rynkowe i ograniczona oferta – to główne problemy, z jakimi zmagali się nabywcy samochodów w 2022 roku. W efekcie Polacy kupili za granicą o 18 proc. mniej aut używanych i o 6 proc. mniej nowych aut w Polsce. Niechętnie wystawiali też samochody na sprzedaż lub decydowali się na ich złomowanie. Jeśli podobna tendencja utrzyma się w przyszłości, to rynek zapełni się głównie starymi pojazdami.

Polacy ubezpieczają coraz starsze samochody

W ciągu zaledwie dwóch lat przeciętna wieku samochodu zgłaszanego do ubezpieczenia wzrosła z 13,4 lat do 14,2 lat. Tak wysokiego wieku pojazdu eksperci rankomat.pl nie odnotowali od pięciu lat.

Średni wiek ubezpieczanego samochodu w latach 2017-2022 Fot. Materiały prasowe

Z danych porównywarki rankomat.pl wynika również, że w 2022 roku prawie co drugi kierowca ubezpieczał auto 16-letnie lub starsze (44 proc.). W poprzednich latach takich osób było znacznie mniej: 41 proc. w 2021 r. i 40 proc. w 2020 r. W grupie aut z najstarszą średnią wieku znalazły się niemieckie marki: Volkswagen i Audi (16,4 lata). Z kolei najmłodsze pojazdy pochodziły od japońskiego i czeskiego producenta: Toyota (12,1 lat) i Skoda (12,3 lata).

Wiek ubezpieczanych samochodów Fot. Materiały prasiwe

Nowe samochody są drogie lub niedostępne

Średni wiek auta przeciętnego kierowcy podnosi się, chociażby z powodu niższej niż w latach ubiegłych sprzedaży nowych samochodów osobowych. W porównaniu do 2021 roku, w 2022 r. zarejestrowano o 6 proc. mniej nowych pojazdów.

Rejestracja nowych aut osobowych w Polsce w latach 2019-2022 Fot. Materiały prasowe

Rynek samochodów używanych kurczy się i starzeje

W ubiegłym roku na polski rynek trafiały głównie kilkunastoletnie samochody używane. Na koniec 2022 r. IBRM SAMAR poinformował, że średni wiek sprowadzonego z zagranicy auta osiągnął 13,1 lat. Wpływ na to miał rekordowy wiek samochodów osobowych (13,2 lat). Dla pojazdów z silnikiem benzynowych przekroczył on nawet 14 lat (14,06). Z kolei import wszystkich aut używanych (o dmc do 3,5 t) wyniósł w 2022 roku 772, 3 tys. sztuk. Oznaczało to spadek w stosunku do 2021 roku o 17,8 proc. Niższą liczbę importowanych aut odnotowano 9 lat wcześniej - w 2013 roku (759 455 szt.).

Import używanych aut o dmc do 3,5 t w Polsce w latach 2019-2022 Fot. Materiały prasowe

Samochody używane są droższe nawet o 40 proc.

Dostępność na rynku coraz starszych aut nie oznacza niestety, że wydajemy na nie mniej. Przykładowo, firma Cofidis wyliczyła, że w okresie od stycznia do marca 2022 roku jej klienci kupowali auto na kredyt przeciętnie za ok. 53 tys. zł. W 2021 roku średnia wartość kredytowanego samochodu wyniosła niecałe 50,5 tys. zł, natomiast rok wcześniej zaledwie 42,5 tys. zł. Przed pandemią (w 2019 r.) przeciętne auto kupowane na kredyt kosztowało z kolei ok. 38 tys. zł. Po porównaniu tego okresu z 2022 rokiem okazuje się, że podwyżka sięga już prawie 40 proc.

Do stacji demontażu trafia mniej samochodów

W 2022 roku właściciele samochodów znacznie rzadziej niż w roku poprzednim decydowali się na złomowanie pojazdu. Z danych IBRM SAMAR wynika, że do stacji demontażu trafiło ok. 422 tys. samochodów osobowych. Oznacza to spadek w stosunku do 2021 roku o 13,1 proc. Nie licząc pandemicznego 2020 r., był to najniższy wynik z ostatnich pięciu lat.

