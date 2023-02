BMW i Samsung razem. Galaxy S23 Ultra w barwach M

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Współpraca pomiędzy firmami to nic nowego. BMW i Samsung połączyli siły i stworzyli limitowany telefon, który ma być hołdem dla oryginalnego i obecnego modelu M3.

Trzeba powiedzieć to na wstępie. To nie lada gratka dla fanów BMW M. Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition to smartfon z limitowanej edycji jako efekt współpracy pomiędzy BMW Korea i SK Telecom. Współpraca pozwoliła zintegrować kultowe elementy wzornictwa BMW i zaawansowaną inżynierię we flagowym telefonie Galaxy S23 Ultra.

Design telefonu bazuje na dziedzictwie marki BMW M. Specjalny odlewany pakiet jest hołdem dla modelu M3 pierwszej generacji, M3 E30, który po raz pierwszy pojawił się w 1986 roku. Etui na telefon w twardej oprawie czerpie inspirację z maski i pionowej kratki chłodnicy obecnego modelu M3 szóstej generacji. Ponadto urządzenie posiada specjalny film startowy, na którym odtwarzane jest trójkolorowe logo w paski symbolizujące BMW M oraz unikalny ekran tematyczny charakterystyczny dla M.

Ciekawostką są odłączane emblematy (siedem wersji), które są dostępne od razu przy zakupie telefonu. Pakiet również nawiązuje do 50. Rocznicy marki BMW M. W zestawie znalazło się sporo elementów, które będą jednoznacznie kojarzyć się z modelem niemieckiej marki np. naklejki, osłona przeciwsłoneczna, plakat czy fotoksiążka.

Czy można korzystać z telefonu w korku i na światłach? To prosty sposób na mandat i punkty

BMW Vantage, aplikacja członkowska BMW lifestyle, jest również instalowana i dostarczana z urządzeniem. Aplikacja zapewnia dostęp do wydarzeń BMW, co czyni ją cennym dodatkiem do pakietu. Jako dodatkowy bonus, wszyscy kupujący otrzymują voucher do BMW Driving Center, w którym mogą uczyć się bezpiecznej jazdy i podszkolić umiejętności dynamicznej jazdy pod okiem profesjonalnego instruktora.

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition będzie ograniczony do zaledwie 1000 sztuk. Zamawianie w przedsprzedaży rozpoczęło się już w Korei i potrwa do 13 lutego za pośrednictwem oficjalnego centrum handlowego SK Telecom. Oficjalna data premiery to 17 lutego.