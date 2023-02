Nowa Toyota Grand Highlander. Ma trzy rzędy, a i tak zmieści się kilka walizek

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota zaprezentowała na Chicago Auto Show pojazd, który powinien przypaść do gustu tym, którzy lubią duże samochody. To Grand Highlander, który jest dłuższy i większy od zwykłego Highlandera.

Średniej wielkości rodzinny SUV, który stoi na tej samej platformie co mniejszy Highlander, jest oferowany z dwoma hybrydowymi układami napędowymi, trzema rzędami siedzeń, które mogą pomieścić do ośmiu pasażerów oraz wszystko inne, czego potrzeba na daleką podróż.

Dokładniej, Toyota będzie oferować trzy wersje układu napędowego. Chociaż nie wszystkie szczegóły są jeszcze znane, producent samochodów ujawnił, że model podstawowy będzie oferowany z silnikiem benzynowym o pojemności 2,4 litra, a dostępna będzie również wersja hybrydowa z silnikiem 2,5 litra. Oba mogą być wyposażone w napęd na przednie lub na wszystkie koła.

Najwyżej wyposażone modele otrzymają układ napędowy Hybrid Max. Dzięki niemu, wersje hybrydowe otrzymują dodatkowe 30 KM mocy, przez co osiągając łącznie 367 KM i 542 Nm momentu obrotowego.

Toyota twierdzi, że Grand Highlander Hybrid Max będzie w stanie przyspieszyć do 100 km/h w około 6,5 sekundy i będzie w stanie holować do 2268 kg.

Co jednak najważniejsze w tym modelu, to nie przyspieszenie a pojemność. Toyota obiecuje, że SUV zaoferuje do 2775 litrów pojemności przy złożonych siedzeniach, o około 396 litrów więcej niż w standardowym Highlanderze.

Producent twierdzi też, że ostatni rząd siedzeń jest wystarczająco duży, aby dorosłe osoby mogły wygodnie usiąść, a każde z nich będzie mieć do dyspozycji port USB, miejsce na smartfon lub tablet oraz dwa uchwyty na kubki. W sumie Grand Highlander jest wyposażony w 13 uchwytów na kubki i siedem portów USB-C. Pasażerowie drugiego rzędu otrzymają również panel sterowania klimatyzacją, a Grand Highlander może być wyposażony w fotele kapitańskie lub kanapę.

Pasażerowie na przednich siedzeniach otrzymują w standardzie 12,3-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy oraz bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto oraz dwie półki do ładowania bezprzewodowego.

W wyższych wersjach wyposażenia dostępne są podgrzewane i wentylowane przednie fotele, podobnie jak podgrzewana kierownica, gniazdko elektryczne o mocy 1500 W oraz elektrycznie podnoszona klapa bagażnika. Jak to ostatnio bywa u producentów, również w tym modelu producent daje możliwość bezprzewodowych aktualizacji.

Fotele obszyto są skórą i można je regulować w 10 kierunkach dla kierowcy oraz w ośmiu dla pasażera. Poza tym auto wyposażono w WiFi dla pięciu urządzeń, a także system audio JBL z 11 głośnikami. Do tego jest jeszcze dach panoramiczny i head-up.

Pod względem stylistycznym, wersja Grand jest bardziej pudełkowata i prostsza niż mniejszy Highlander. Tylne słupki są w kolorze nadwozia. Sugerują one solidność i wytrzymałość, a gładkie powierzchnie w całym nadwoziu wyrażają prostą, solidną konstrukcję.

Grand Highlander oferowany jest w trzech wersjach: XLE, Limited lub Platinum. Model może być wyposażony w koła o średnicy od 18 do 20 cali. Toyota będzie składać Grand Highlandera w swojej fabryce w Princeton w stanie Indiana jako pojazd z roku modelowego 2024. Ceny zostaną podane latem tego roku.