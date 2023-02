To postanowione. Wymiana każdego prawa jazdy się zbliża. Bezterminowego też

Wymiana prawa jazdy 2023 - koszt

Aktualnie wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, z czego 50 gr wynosi opłata ewidencyjna. Do wniosku, który składamy w urzędzie musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia.

Jeżeli przy wymianie dokumentu musicie przejść badanie lekarskie, to do listy wydatków trzeba jeszcze dopisać wizytę u lekarza. Ta kosztuje dokładnie 200 zł. 20 lipca 2014 w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ustaliło sztywną cenę badania kierowców na poziomie dwustu złotych. Więcej porad dla kierowców znajdziesz codziennie na stronie głównej gazety.pl.

Prawo jazdy - ile jest ważne

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza - dokument będzie ważny dokładnie tyle, na ile dostaliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykład? Ze względu na problemy ze wzrokiem otrzymałem uprawnienia na 5 lat, oznacza to, że po 5 latach od przejścia badania będę musiał jeszcze raz pójść do lekarza, a także wymienić sam dokument.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy 2023 r.

Wszyscy kierowcy, mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku.

Kiedy trzeba będzie wymienić bezterminowe prawo jazdy? Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty wydawane są z 15-letnim okresem ważności. a to oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy.

WAŻNE: w tym przypadku uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument. Przy wymianie nie trzeba więc iść do lekarza.

Prawo jazdy 2023 - mandat

Kierowca ma szereg obowiązków. Chodzi nie tylko o stosowanie się do przepisów w czasie jazdy samochodem. Kluczowe jest także regularne wymienianie prawa jazdy. I wymiana nie jest procedurą, którą można bezkarnie bagatelizować. Kierujący z nieważnym prawem jazdy będzie bowiem traktowany w czasie kontroli drogowej jak osoba, która uprawnień nigdy nie zrobiła. To oznacza naprawdę poważne konsekwencje.

Nieważne prawo jazdy sprawia, że kierowca dostanie co najmniej 1500 zł grzywny. Co najmniej, co oznacza, że w przypadku postępowania mandatowego kara może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. W sądzie maksimum to 30 tys. zł. Poza tym obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zakresie kary, konsekwencje jazdy z nieważnym prawem jazdy nie zmienią się w roku 2023.

Wymiana prawa jazdy 2023 - kiedy, kto

Kara jest naprawdę surowa. Jak jej uniknąć? Kierujący powinien wiedzieć, kiedy wymiana prawa jazdy jest konieczna. Katalog takich przypadków również pozostanie bez zmian w roku 2023. Kierujący powinien zatem wiedzieć, że:

prawo jazdy terminowe należy wymienić na nowe przed minięciem daty ważności określonej w rubryce 12. umieszczonej na odwrocie zaraz obok kategorii praw jazdy. Data ważności dokumentu pokrywa się z datą ważności zaświadczenia lekarskiego.

prawo jazdy bezterminowe, choć jest bezterminowe, niedługo przestanie obowiązywać. Jego wymiana na dokument terminowy została zaplanowana na lata 2028 – 2033.

Czy wszyscy kierowcy muszą przechodzić badanie lekarskie przy wymianie prawa jazdy?

Nie. Jeżeli otrzymaliśmy kiedyś bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami, to przy wymianie nie trzeba iść jeszcze raz do lekarza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, termin ważności w takim przypadku dotyczy samego dokumentu. Nie ma też obowiązku dostarczenia do urzędu zaświadczenia od lekarza, kiedy np. wymieniamy prawo jazdy z powodu zmiany nazwiska, a nasze uprawnienia są wciąż ważne.

Badanie lekarskie jest obowiązkowe dla osób, które otrzymały terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na problemy zdrowotne. Na czym polega badanie do prawa jazdy? Lekarz bada ciśnienie, wzrok, zmierzy cukier, osłucha nas, zadaje kilka pytań i każe wypełnić formularz, w którym odpowiadamy na pytania m.in. o problemach z alkoholem, poważnych wypadkach czy zaburzeniach psychicznych.