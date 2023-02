Ford dba o równość płci. Tak wynika z raportu Bloomberga

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Równouprawnienie płci i integracja w miejscu pracy jest bardzo ważna dla potencjalnych pracowników, jak i dobrze wizerunkowo dla firmy. Indeks Równości Płci Blommberga monitoruje działania spółek publicznych, które ujawniają swoje postępy w zakresie rozwoju poprawności, równouprawnienia, sprawiedliwości płacowej, kultury i przejrzystości. Ford zatem może być zadowolony, że znalazł się na liście firm.

Wyniki indeksu GEI 2023 wskazują, że Ford znajduje się na wyraźnej ścieżce wzrostowej, konsekwentnie poprawiając się w większości obszarów oceny, szczególnie w kategoriach kultury integracyjnej i reprezentacji kobiet w całej firmie. Ranking Forda w roku 2023 wskazuje jaki jest wpływ polityki firmy i programów różnorodności, równości i integracji (DEI) na satysfakcję pracowników, na co składają m.in. wyznaczenie ambitnych celów do roku 2025, związanych z rozszerzeniem zakresu świadczeń rodzinnych, Pierwsze Dni Rodzica i Dni Opieki nad Rodziną.

Według zapewnień firmy, Ford stara się zapewnić pracownikom elastyczność i równowagę, których potrzebują do rozwoju osobistego i zawodowego, z elastyczną organizacją pracy i szkoleniami, które obejmują ustrukturyzowane praktyki uzupełniające promujące współdzielenie czasu pracy i kalkulowany system zmianowy.

Wygląda na to, że niezależnie od płci, Ford może być jednym z przyjaźniejszych miejsc do pracy. W zmieniającym się świecie jest to ważne dla potencjalnego pracownika.