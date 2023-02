Policjanci wystawili mandat 1400 zł. Potem dostali maila od kierowcy. "Dziwny"

Zbyt szybka jazda i wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu zakończyło się dla kierowcy z Gdańska mandatem w wysokości 1400 zł i aż 17 punktami karnymi. Po powrocie do domu naszła go refleksja i postanowił napisać list do policjantów.

