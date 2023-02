Ceny paliw i podwyżki 2023 r. Czy LPG się jeszcze opłaca? Eksperci biją na alarm

Więcej porad w zakresie opłacalności montażu instalacji LPG publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

Drożyzna to zdecydowanie najmodniejsze słowo w roku 2022. I niestety prawdopodobnie pozostanie na topie również w roku 2023. Przykłady można mnożyć. A kolejny dotyczy rynku instalacji gazowych. Te muszą być droższe. Cen znanych do tej pory klientom utrzymać się nie da. Według raportu serwisu Gazeo.pl, zawory do tankowania są droższe o 33 proc., rury miedziane o 23 proc., a zbiorniki i reduktory o 19 proc. Do tego doliczyć trzeba jeszcze presję płacową czy wyższe koszty ogrzewania lub prądu. Ten skok musi zostać przełożony na klientów...

LPG już jest droższe. A teraz czas na podwyżki cen instalacji

O ile zdrożeje montaż instalacji LPG w samochodzie? Pewnie o jakieś 15 do 20 proc. Kiedy zaczną się wzrosty? Cenniki prawdopodobnie już dziś są aktualizowane przez gazowników. A przecież to nie jedynie podwyżki, na które kierujący muszą być gotowi. Kolejne dotyczą cen paliw. O ile jeszcze pod koniec roku 2021 litr gazu kosztował nieco ponad 2 zł, o tyle dziś ceny nieco spadły i paliwo kosztuje już "tylko" 3,25 zł. W tym punkcie powstaje zatem pytanie: czy przy takich cenach montaż instalacji LPG może się opłacać? Sprawdźmy.

Koniec tanich instalacji LPG do samochodów. Kierowcy dostaną po kieszeni

Czy montaż instalacji LPG może się opłacać? Policzmy.

Na potrzeby kalkulacji za przykład weźmy samochód, który idealnie nadaje się do montażu LPG. Mowa o Skodzie Octavii II z silnikiem 1.6 MPi. Średnie spalanie? To realnie oscyluje w granicy 8,5 litra. W mieście będzie to bardziej 10-11 litrów. Bo 8-zaworowa konstrukcja być może jest trwała, ale nie ma zielonego pojęcia o oszczędności. Ile kosztuje montaż instalacji LPG? Powiedzmy że po podwyżce cena dobrej jakości układu wzrośnie do 3600 zł. Poniżej przedstawiamy dwa warianty eksploatacyjne.

Jazda typowo miejska:

samochód pokonuje 1,5 tys. km miesięcznie,

spala 10 litrów benzyny i 11,5 litra LPG,

oszczędność na paliwie to ponad 366 zł miesięcznie,

montaż instalacji zwróci się po 8 miesiącach.

Jazda w cyklu mieszanym:

samochód pokonuje 1,5 tys. km miesięcznie,

spala 8,5 litra benzyny i prawie 10 litrów LPG,

oszczędność na paliwie to ponad 300 zł miesięcznie,

montaż instalacji zwróci się po 10 miesiącach.

Rzadko eksploatowane auto:

samochód pokonuje 500 km miesięcznie,

spala 8,5 litra benzyny i prawie 10 litrów LPG,

oszczędność na paliwie to ponad 50 zł miesięcznie,

montaż instalacji zwróci się po 29 miesiącach.

LPG się opłaca wtedy, gdy auto dużo pali i dużo jeździ. To proste!

Czy montaż instalacji LPG nadal może być opłacalny? Może. Tak, gaz jest teraz zdecydowanie droższy niż rok czy dwa lata temu. Nadal okazuje się jednak o połowę tańszy od benzyny. A to sprawia, że z ekonomicznego punktu widzenia, aktualne pozostały dwa warunki. Im więcej samochód jeździ i im więcej spala paliwa, tym lepiej. To te wskaźniki, które decydują o dużej różnicy w koszcie eksploatacji na LPG i benzynie. To za ich sprawa zwrot wydatków poniesionych na montaż instalacji zasilającej gazem zwróci się i zrobi to dość szybko.