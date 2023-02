Policjanci odebrali 11 nowych pojazdów za 2,5 mln zł. Jeden zamiast kół ma gąsienice

Nowy sprzęt, który 6 lutego został przekazany dolnośląskim policjantom, będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miast i powiatów województwa. Samochody to zakup współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz budżetu Komendy Głównej Policji. Motocykle i quady zostały sfinansowane w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość zakupionego sprzętu transportowego opiewa na kwotę ponad 2,5 mln zł.

Do floty trafiło 5 elektrycznych Nissanów Leaf wraz ze stacjami do ich ładowania. Bezemisyjne oznakowane radiowozy wyposażone w silniki o mocy 150 KM będą służyć funkcjonariuszom z Legnicy, Polkowic, Milicza, Świdnicy oraz Jawora. Kolejne samochody to dwa Fordy Transity napędzane silnikami wysokoprężnymi. W specjalistycznych furgonach na ulice Wałbrzycha i Wrocławia wyjadą policjanci z Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. Radiowozy będą pełnić funkcję stacji diagnostycznych, a przewożony w nich sprzęt posłuży m.in. kontroli emisji spalin pojazdów mechanicznych oraz ich stanu technicznego.

Park maszyn wałbrzyskich policjantów powiększył się również o 2 quady przystosowane do pełnienia służby patrolowej w trudnym terenie. Są to pojazdy marki TGB BLADE, w wersji oznakowanej wraz z przyczepkami do ich transportu. Posiadają silniki benzynowe o mocy 83 KM, a jeden z nich zamiast kół ma system gąsienicowy. Quady umożliwią funkcjonariuszom m.in. jeszcze skuteczniejsze prowadzenie działań poszukiwawczych osób zaginionych, czy też walkę z kłusownictwem lub dyscyplinowanie innych użytkowników tego typu pojazdów oraz motocykli, którzy płoszą zwierzynę i rozjeżdżają leśne ścieżki.

Szybki dojazd samochodem w miejsca odległe lub trudno dostępne, które znajdują się w obrębie rzek i cieków wodnych, bywa mocno utrudniony albo niekiedy wręcz niemożliwy. Dlatego też, aby być jeszcze bardziej skutecznymi w działaniu, dolnośląscy wodniacy zostali wyposażeni w dwa motocykle. Są to pojazdy nieoznakowane typu enduro, a policjanci otrzymali je wraz z kaskami wyposażonymi w system łączności.

Zakup nowych pojazdów ma przełożyć się na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.

