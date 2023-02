Z pewnością masz te rzeczy w aucie. Zabierz je zatem do domu. Nie lubią mrozu!

Więcej praktycznych porad związanych z zimową eksploatacją samochodu znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie, a teraz... mrozy. Zima w najbliższych dniach z całą pewnością nie ma zamiaru odpuścić pogody w Polsce. Temperatura spadnie nawet do -20 stopni Celsjusza. A to oznacza, że kierowcy powinni nie tylko uważniej jeździć, ale też uważnie przejrzeć zawartość swoich pojazdów. Większość z nas trzyma bowiem w kabinie przedmioty, które niskich temperatur mocno nie lubią.

Zostawiłeś napój w samochodzie? Konieczne może być pranie tapicerki...

Pierwszym przykładem z brzegu są napoje gazowane. Nie dość, że są zamknięte w puszcze lub butelce i nie dość, że już przy normalnej temperaturze wewnątrz panuje wysokie ciśnienie, to jeszcze płyn podczas zamarzania zwiększy swoją objętość. To spowoduje dodatkowy wzrost ciśnienia. To w skrajnym przypadku może rozsadzić korek lub butelkę. Scenariusz nie zagraża raczej pasażerom, ale sprawia że konieczne może się stać np. pranie tapicerki.

Uważaj na elektronikę! Nie tylko baterie nie lubią mrozów

Warto uważać również na urządzenia elektroniczne pozostawiane w kabinie pasażerskiej na noc. Niska temperatura panująca w aucie w pierwszej kolejności obniży sprawność baterii. Tym samym sprzęt zaoferuje krótszy czas czuwania. Poza tym po uruchomieniu zmarzniętej np. nawigacji może dojść do zwarcia. Powód? Przejście z temperatury ujemnej do pokojowej po uruchomieniu nawiewów może sprawić, że pod jego obudową pojawi się wilgoć – zupełnie jak para na szybach.

Przed włączeniem urządzenia pozostawionego na noc w zamarzniętym samochodzie warto chwilę odczekać. Tak żeby sprzęt "złapał" temperaturę przed włączeniem. Zasada ta dotyczy nie tylko nawigacji satelitarnej czy rejestratora, ale również np. służbowego laptopa.

Mrozy a produkty spożywcze zostawione w aucie

Ostatnią z rzeczy, których lepiej w aucie nie zostawiać, są produkty spożywcze lub leki. Dla leków być może mrozy nie okażą się szkodliwe. Groźniejsze będą jednak wahania temperatur. Dla przykładu w nocy spadnie ona do -10 stopni Celsjusza, aby w czasie jazdy wzrosnąć do 20 stopni. Tęgie mrozy z kolei sprawią, że już po jednej nocy wszystkie kupione warzywa czy owoce będą się nadawać głównie do wyrzucenia. Temperatura wynosząca w nocy jakieś 2, 3 stopnie Celsjusza nie powinna natomiast zaszkodzić np. wędlinie czy mięsu. W końcu dokładnie w takich samych warunkach byłyby one przechowywane w domu w lodówce.