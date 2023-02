Ostatnie Bugatti z W16. Sprzedane za astronomiczną sumę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Bugatti – marka legenda. Ich W16 przeszło do historii motoryzacji. Jednak Bugatti pod zarządem chorwackiego Rimaca wypływa na nowe wody, hybrydowe. Ich paliwożerny silnik idzie w odstawkę. Nic więc dziwnego, że ostatni samochód z ich wyjątkową konstrukcją został sprzedany za naprawdę wysoką kwotę.

Po Veyronie nastał Chiron. To duży sukces marki. W sumie producent sprzedał wszystkie 500 egzemplarzy tego modelu, w tym różne jego wersje. Nawet model przedseryjny, jedyny w swoim rodzaju Chiron Profilee został sprzedany.

Profilee na aukcji sprzedano za 9.792.500 euro. Cena jednak nie zawiera VAT-u. Po jego dodaniu cena za auto wynosi ponad 12 mln euro. Dyrektor generalny Bugatti-Rimac, Mate Rimac, twierdzi, że Profilee jest obecnie rekordzistą świata w kategorii najdroższego nowego samochodu sprzedanego na aukcji.

Profilee wypełnia lukę pomiędzy zwykłych Chironem a Pur Sport. Prace nad nim ruszyły w 2020 r., ale producent wiedział, że model ten nigdy nie stanie się autem seryjnym.

Model napędzany jest poczwórnie turbodoładowanym silnikiem W16, który wytwarza moc 1495 koni mechanicznych. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w około 2,3 s. Prędkość maksymalna to imponujące 380 km/h. Posiada sztywniejsze sprężyny i tylną oś ze zwiększonym ujemnym pochyleniem w porównaniu do Pur Sport.

Model wyróżnia się również unikalnym designem. Obejmuje on większe wloty powietrza, przeprojektowany przedni splitter, który zwiększa siłę docisku przedniej osi oraz powiększoną osłonę chłodnicy w kształcie podkowy. Nadwozie samochodu jest wykończone w odcieniu Bleu Royal Carbon, z widocznym włóknem węglowym, a koła są pomalowane w specjalny sposób, aby odróżnić je od innych Chironów. Wnętrze samochodu zdobi pełno skórzanych pasków, tworzących plecione skórzane wykończenie.

Warto zauważyć, że Chiron Profilee jest równie ekskluzywny jak La Voiture Noire, ale prawdopodobnie bardziej wyjątkowy, ponieważ jest to ostatni zupełnie nowy Bugatti wyposażony w silnik W16.