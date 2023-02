Nowy radiowóz na służbie. Jest nietypowy i kosztował 150 tys. zł

Funkcjonariusze Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odebrali kluczyki do nowego samochodu. To Fiat Doblo w białym kolorze nadwozia. Radiowóz jest w 3-osobowej wersji Cargo, co oznacza przesuwne drzwi na prawym boku oraz skrzydłowe drzwi z tyłu nadwozia. Auto napędza turbodoładowany silnik wysokoprężny 1.6 MultiJet2 o mocy 105 KM i 320 Nm. Skrzynia biegów jest manualna, a napęd trafia na przednią oś. Model ten rozpędza się do prędkości 170 km/h.

Nieoznakowany radiowóz został wyposażony w różne funkcje z zakresu komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Dodatkowo w furgonie zainstalowano system łączności radiowej dedykowany dla Policji oraz sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego.

Czworonożni funkcjonariusze bezpiecznie będą podróżować w części ładunkowej. Zainstalowano w niej specjalistyczną zabudowę do przewozu psów służbowych oraz automatyczną klimatyzację. Klatki zostały tak zaprojektowane, by można było łatwo je wyciągać i czyścić.

Nowe, specjalne radiowozy dla psów. Kosztowały policję ponad 1,5 mln zł

Z komunikacie prasowym wrocławskiej policji czytamy, że wartość Fiata Doblo wraz ze specjalistyczną zabudową opiewa na kwotę blisko 150 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Otrzymany nowy samochód umożliwi policjantom realizować zadania ustawowe na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie. Zwierzęta towarzyszące mundurowym w pracy, pomagają m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.

