SUV Forda otrzymał dodatkową ochronę pogwarancyjną. Jest wliczona w cenę

Już od 1 lutego 2023 roku nabywcy elektrycznego Forda Mustanga Mach-E otrzymają w cenie zakupionego samochodu pakiet Ford Protect Serwis Plus, który obejmuje usługi, takie jak Ford Protect, Kontrakt Serwisowy i Rozszerzony Kontrakt Serwisowy

- informuje Ford w swoim oficjalnym komunikacie. To ciekawy ruch, który może jeszcze polepszyć i tak świetne wyniki sprzedaży. Elektryczny SUV Forda to elektryczny bestseller nad Wisłą. Same liczby może nie imponują, ale jeśli spojrzymy na nie w kontekście segmentu aut z wtyczką, to okaże się, że to ścisła czołówka polskiego rynku.

Zajrzeliśmy do aktualnego cennika bestsellerowego elektryka. Nowym Mustangiem Mach-E można jeździć już od 2899 zł miesięcznie. Klasyczna cena wyjściowa to aktualnie 317 550 zł.

Ford Protect - co to

Ford Mustang Mach-E objęty jest dwuletnią gwarancją podstawową, natomiast elementy wysokonapięciowe zostały objęte wydłużoną gwarancją przez okres 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów, w zależności od tego, który z tych warunków wystąpi pierwszy. W skład tych elementów wchodzi akumulator wysokonapięciowy, główny zespół napędu elektrycznego, drugi zespół napędu elektrycznego, ładowarka pokładowa, inwerter, moduł sterujący inwertera przekładni.

Dzięki Ford Protect nowi nabywcy Mustanga Mach-E zyskują na okres 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów w cenie auta dodatkową ochronę na układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ hamulcowy (z wyłączeniem tarcz, klocków i elementów ciernych), klimatyzację, ogrzewanie, system audio Forda, system poduszek powietrznych, gniazdo ładowania i wiązki wysokonapięciowej, moduł sterujący ładowaniem DC i całą instalacja elektryczną.

Przeglądy okresowe w cenie Mustanga Mach-E

Cena nowego Mustanga Mach-E obejmuje również pakiet Kontrakt Serwisowy. Oznacza to, że w cenie elektrycznego Forda znajdują się przeglądy zgodne z harmonogramem tego modelu i podstawowe czynności serwisowe, które są wyszczególnione w karcie przeglądu pojazdu.

Dodatkowym bonusem jest ostatnia pozycja na liście Ford Protect Serwis Plus. To Rozszerzony Kontrakt Serwisowy, który obejmuje dodatkowe czynności serwisowe zgodne z harmonogramem przeglądów, takie jak np. wymiana płynu hamulcowego i układu chłodzenia lub oleju w zespole napędowym, czy oględziny stanu nadwozia i powłoki lakierowej.

W zakres rozszerzonego Kontraktu Serwisowego wchodzi także, jeżeli zaistnieje taka konieczność w trakcie przeglądu, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: klocki, tarcze hamulcowe, amortyzatory, pióra wycieraczek, żarówki.

