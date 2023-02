Rekordowy zasięg Tesli. Wielki test elektryków w zimowych warunkach

W badaniu przeprowadzonym przez norweskich dziennikarzy, Tesla Model S była jedynym modelem, któremu udało się przekroczyć granicę 450 i 500 kilometrów. Co ciekawe, samochód miał baterię naładowaną do 98 proc., ponieważ nie udało się uzupełnić energii do końca z powodu "problemów technicznych".

Eksperyment przeprowadzono w zimowych, norweskich warunkach. Temperatury wahały się od -5 do -10 stopni Celsjusza, ale niektóre modele dojechały jeszcze dalej w kierunku północnym, gdzie temperatura wynosiła -19 stopni.

Norwegia jest idealnym miejscem do testowania maksymalnych zasięgów, ponieważ wszyscy kierowcy wokół poruszają się zgodnie z przepisami, a przekraczanie prędkości jest surowo karane. Dlatego przekładając wyniki na polskie warunki, trzeba wyłączyć drogi szybkiego ruchu.

Zasięg elektryka WLTP. Realny nawet o 1/4 niższy? Tak twierdzą Włosi

Ranking modeli z największym rzeczywistym zasięgiem w zimowych warunkach:

Tesla Model S LR – 530 km,

Tesla Model X Plaid – 444 km,

BMW i4 eDrive40 – 434 km,

Nio ET7 – 434 km,

BMW i7 xDrive60 – 424 km,

Mercedes EQE 300 – 409 km,

BYD Han – 406 km,

Nissan Ariya FWD – 400 km,

Voyah Free – 391 km,

Hongqi E-HS9 120 kWh Prototype – 389 km,

MG ZS LR - 352 km,

Kia EV6 GT - 349 km,

Hyundai Ioniq 5 4WD - 345 km,

Kia Niro EV - 343 km,

Skoda Enyaq Coupe RS - 338 km,

MG 4 - 338 km,

Tesla Model Y 2WD - 337 km,

BMW iX1 - 337 km,

Mercedes EQB 250 - 334 km,

Toyota BZ4X 2WD - 323 km,

JAC e-JS4 - 323 km,

Renault Megane E-Tech - 318 km,

Maxus Euniq 6 - 317 km,

MG 5 - 313 km,

BYD Atto 3 - 311 km,

Volkswagen ID. Buzz - 310 km,

MG Marvel R - 308 km,

Hongqi E-HS9 - 303 km.

Średnie zużycie energii w Tesli Model S wyniosło zaledwie 17,1 kWh/100 km. To bardzo dobry wynik jak na trudne, zimowe warunki. Jednak w teście pojawiło się kilka modeli, które zanotowały zauważalnie niższe zużycie energii:

Kia Niro EV - 15,1 kWh/100 km,

Tesla Model Y RWD - 15,6 kWh/100 km,

JAV e-JS4 - 11,8 kWh/100 km,

BYD Atto 3 - 16,4 kWh/100 km.

Toyota bZ4X zaliczyła największy spadek zasięgu w stosunku do danych pomiarowych WLTP - 35,79 proc. Wśród modeli, które odnotowały największą rozbieżność można zaliczyć również:

Hongqi E-HS9 - 34,84 proc.,

Skoda Enyaq Coupe RS - 33,73 proc.,

Mercedes EQE 300 - 33,39 proc.,

BMW i7 xDrive60 - 28,74 proc.,

Volkswagena ID.5 Pro - 28,14 proc.

Najmniejsze przekłamania w zasięgu podczas jazdy zimą występowały w modelach: