UFG podało, w jakie dni dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji

Od stycznia do września 2022 roku właściciele pojazdów i osoby poszkodowane zgłosili ubezpieczycielom ponad 1,3 mln szkód (w analogicznym okresie 2021 było to 1,34 mln), w tym ok. 719 tys. z OC oraz ok. 584 tys. z AC. Mimo spadku liczby szkód, suma wypłaconych odszkodowań wzrosła o ponad miliard złotych i wyniosła 10,8 mld zł. Wypłaty z OC sięgnęły kwoty 6,25 mld zł, a z AC 4,58 mld zł.

REKLAMA

Zobacz wideo

UFG wyliczyła na podstawie danych od ubezpieczycieli, kiedy statystycznie jest najniebezpieczniej na drogach. Okazuje się, że do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC doszło w maju (ponad 80 tys.), z kolei sierpień i wrzesień były już dużo spokojniejsze (odpowiednio ok. 66 tys. i 68 tys. szkód z OC).

Więcej informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W ujęciu tygodniowym najczęściej do wypadków i kolizji dochodziło w poniedziałki (17,6 proc. szkód z OC i 19,3 proc. z AC). Porównywalnie dużo zdarzeń miało miejsce także w czwartki. Z kolei najbezpieczniej na drogach było podczas weekendów, a w szczególności w niedziele. Tego dnia dochodziło do zaledwie 5,8 proc. szkód zgłaszanych z OC i 8,5 proc. z AC.

Rok 2022 na drogach

Jak wynika ze statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2022 roku na polskich drogach odnotowano 21 324 wypadki drogowe. To o 1492 zdarzenia mniej niż w 2021 roku, a także o 2216 mniej niż w roku 2020.

W ubiegłym roku na polskich drogach zginęły w wypadkach 1883 osoby. To nadal dużo, ale po raz pierwszy w historii liczba ofiar śmiertelnych nie przekroczyła 2 tys. osób. W ostatnich dwóch latach statystyki były znacznie gorsze. W 2021 i 2020 roku na drogach zginęło kolejno o 362 i 608 więcej ofiar.

W 2022 roku zmniejszyła się również liczba rannych w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku służby doliczyły się 24 703 osób, czyli o 1703 mniej niż rok wcześniej, a także o 1760 osób mniej niż dwa lata temu.

Niepokojąco wyglądają dane dotyczące nietrzeźwych kierowców. Policja poinformowała, że w ubiegłym roku zatrzymano 98 128 nietrzeźwych kierujących. Co prawda to mniej niż w 2021 roku, kiedy zatrzymano 101 892 osoby, jednak trudno nazwać to diametralną poprawą sytuacji.