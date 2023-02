Skywell ET5 to spory SUV, którego można kupić w Polsce. Ile teraz kosztuje?

Skywell w kwietniu 2023 r. będzie świętował rok obecności na polskim rynku. Motoryzacyjna marka zadebiutowała podczas targów Poznań Motor Show 2022, a dystrybucją pojazdów nad Wisłą zajmuje się firma Auto-Atut z Chorzowa, która jest Generalnym Importerem Skywell.

Skywell produkujący obecnie m.in. auta elektryczne, wchodzi w skład grupy Skyworth Group Co. założonej w 1988 roku, która na rynku chińskim słynie z technologii inteligentnych systemów do domu, przemysłu, sektora deweloperskiego i motoryzacji czy produkcji AGD.

Skywell ET5 Fot. Rafał Mądry

Prezentowany ET5 jest SUV-em mierzącym 4,7 m długości, 1,9 m szerokości i 1,7 m wysokości. Dzięki rozstawowi osi, sięgającemu dokładnie 2800 mm, konstruktorom udało się wygospodarować dużo miejsca we wnętrzu. W drugim rzędzie siedzeń podłoga jest całkowicie płaska, co przekłada się na wygodną pozycję nawet trzech osób siedzących na obszernej kanapie. Bagażnik ma pojemność 467 litrów, a po złożeniu oparć foteli 1141 l.

Największą ciekawostką jest unikalna możliwość ustawienia fotela kierowcy do pozycji leżącej. Jeden przycisk uruchamia "tryb spania". Podgrzewane i wentylowane, szerokie fotele można dowolnie ustawiać w kilku płaszczyznach. Bogate wyposażenie zawiera masę funkcji z zakresu komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Wybrane elementy obejmują: kolorowy wyświetlacz o przekątnej 12,8", elektroniczny wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,3", bezkluczykowy dostęp, dwustrefowa klimatyzacja, system oczyszczania powietrza w kabinie, elektryczne otwieranie bagażnika, reflektory LED, skórzana tapicerka.

Skywell ET5 Fot. Rafał Mądry

Samochód jest w pełni elektryczny. Za napęd odpowiada umiejscowiony z przodu silnik marki BYD. Na przednie koła trafia moc maksymalna 204 KM i moment obrotowy 320 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,6 sekundy. Ze względów praktycznych, prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 150 km/h. Niestety, nie są to powalające wartości, jak na tego typu samochód.

Litowo-jonowy akumulator z systemem inteligentnej kontroli temperatury ma pojemność 72 kWh, co ma pozwolić na uzyskanie zasięgu do 520 kilometrów wg cyklu NEDC, do 400 km w cyklu WLTP (do 456 km w cyklu miejskim WLTP). Z informacji producenta wynika, że ładowanie akumulatora zajmuje ok. 6,5 godziny przy wykorzystaniu zasilania prądem zmiennym (ładowarka ma moc 11 kW), zaś przy użyciu ładowarki DC o mocy 100 kW czas 30 minut ma wystarczyć na uzupełnienie energii w zakresie od 20 do 80 procent.

Ile aktualnie kosztuje Skywell ET5, który jest bogato wyposażony już na wejściu? Auto od momentu wprowadzenia na polski rynek mocno podrożało. Teraz wersję Comfort wyceniono na 244 990 zł (w kwietniu 2022 r. kosztowała 199 900 zł), a odmiana Luxury zawierająca dodatkowo m.in. panoramiczny dach, laserowe lampy czy bezprzewodową ładowarkę smartfona, to wydatek 269 990 zł (wcześniej 224 900 zł). Samochód objęto 3-letnią gwarancją (lub przebieg 120 000 km), a baterie 8-letnią gwarancją (lub przebieg 150 000 km). Interwały serwisowe zostały określone na 24 miesiące lub 40 000 km. Sprzedaż jest prowadzona przez internet oraz w kilku punktach w Polsce.