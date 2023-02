Zaskakujące dane z fotoradarów. Mniej mandatów? To będzie więcej fotoradarów

Już w przyszłym roku na polskich drogach pojawi się co najmniej 39 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. To jednak nie koniec „niespodzianek", jakie szykuje GITD dla kierowców w najbliższych miesiącach.

System CANARD zarządza 524 urządzeniami rejestrującymi wykroczenia, głównie przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Do tej listy zaliczają się fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz kamery rejestrujące wjazd na czerwonym świetle. Tylko w ubiegłym roku urządzenia zarejestrowały ponad milion naruszeń. Suma wydaje się duża, ale w porównaniu z 2021 rokiem jest mniejsza o prawie jedną trzecią.

Liczba przekroczeń prędkości spadła w ubiegłym roku o ponad 30 proc. W 2021 roku urządzenia zarejestrowały ponad 1,43 mln wykroczeń, a w ubiegłym roku poniżej miliona. Statystyki wskazują, że kierowcy wyraźnie zdjęli nogę z gazu. To efekt wprowadzenia zaostrzonego taryfikatora mandatów na początku 2022 roku oraz obowiązującej od września recydywy oraz dwuletniego terminu przedawnienia mandatów i punktów karnych.

CANARD zarejestrował o ponad 200 tys. mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h. Większość wykroczeń (ok. 57 proc.) dotyczy przekroczenia prędkości w zakresie od 11 do 20 km/h. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów grozi za to od 100 zł (przedział 11-15 km/h) do 200 zł (przedział 16-20 km/h).

Najwięcej pracy w ubiegłym roku miały urządzenia zainstalowane na terenie Mazowsza. Wynika to również z wielkości obszaru oraz gęstości sieci urządzeń monitorujących przestrzegania prędkości. Na tym terenie znajduje się 90 urządzeń, które w ubiegłym roku zarejestrowały ponad 338 tys. wykroczeń. Najmniej pracy miały urządzenia zlokalizowane w województwie opolskim – prawie 13 tys. wykroczeń.

Radar "wall-e" sprawdzi, czy jedziesz lewym pasem i wystawi mandat

W tym roku GITD zamierza zakończyć projekt rozbudowy sieci fotoradarów na polskich drogach. W związku z tym pojawi się 39 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 30 nowych systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle oraz 5 urządzeń monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe pod kątem niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej.

Warto wspomnieć, że GITD od kilku miesięcy sukcesywnie wymienia najstarsze i najbardziej wyeksploatowane fotoradary. Na drogach pojawi się 247 nowych urządzeń.