SsangYong Torres zaprezentowany w Polsce. Wygląd rasowej terenówki i napęd 4WD

Polska została pierwszym krajem Starego Kontynentu, w którym oficjalnie pokazywany jest najnowszy model spod znaku smoczych skrzydeł. SsangYong Torres to średniej wielkości SUV pozycjonowany pomiędzy modelami Korando, a Rexton. Samochód ten od poły 2022 r. jest oferowany na rynku południowokoreańskim, a aktualnie przechodzi proces homologacji na rynek europejski.

Torres odznacza się interesującą stylistyką. Elementy karoserii zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na powierzchniowe uszkodzenia. Liczne plastikowe osłony, groźny wygląd pasa przedniego, czy wytłoczenie w klapie, pod którą przechowywane jest koło dojazdowe, to tylko niektóre fragmenty odważnego designu. Auto ma wygląd rasowej terenówki, ale w rzeczywistości nią nie jest.

SsangYong Torres Fot. Rafał Mądry

Lifestylowy look ma przykuwać uwagę i wzbudzać zainteresowanie potencjalnych klientów. Pod maską nie ma mocarnego silnika, a ponadprzeciętnych zdolności w jeździe poza asfaltem raczej nie ma co się spodziewać. Torres na początku otrzyma znany już z samochodów SsangYong silnik benzynowy 1.5 T-GDI o mocy 163 KM i 280 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Z 4-cylindrową turbodoładowaną jednostką będzie współpracowała 6-biegowa skrzynia manualna lub automatyczna skrzynia o sześciu przełożeniach. Do wyboru będzie napęd 2WD lub 4WD. W przypadku napędu na cztery koła pojawi się tryb blokady.

W wyposażeniu będzie można liczyć na wiele udogodnień wpływających na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Wszelkie informacje zostaną podane kierowcy na wyświetlaczach. Torres zamiast tradycyjnych zegarów ma 12,5-calowy ekran cyfrowy podzielony na trzy segmenty, a w centralnym miejscu deski 9-calowy wyświetlacz dotykowy.

Polski importer ogłosił, że SsangYong Torres 1.5 T-GDI pojawi się w Polsce w III kwartale 2023 roku. Ceny tego auta na razie nie są znane. Co więcej, na listopad zaplanowano premierę wersji z napędem w pełni elektrycznym.

SsangYong Torres Fot. Rafał Mądry

Co jeszcze planuje importer, który nad Wisłą oferuje auta z 5-letnią gwarancją fabryczną w 33 autoryzowanych punktach dealerskich? Wszystkie oferowane samochody w tym roku otrzymają m.in. całkiem nowe deski rozdzielcze i rozbudowane wyposażenie. W czerwcu poznamy modele Korando i Musso po aktualizacji technicznej, w lipcu pojawi się Rexton po poprawkach, a w sierpniu dołączy do nich Tivoli. Co więcej, pickupy Musso i Musso Grand będą sprzedawana w obszarze nowo utworzonej marki - SsangYong Professional, z rozszerzoną gwarancją 5 lat + 2 lata, lub do przebiegu 150 000 km.

W 2022 r. polscy klienci zarejestrowali łącznie 1706 samochodów SsangYong, co stanowi przeszło czterokrotny wzrost w porównaniu do roku 2021 i absolutny rekord w historii marki na polskim rynku. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele marki SsangYong oznajmili, że ich celem na 2023 r. jest m.in. rozwój jakości sprzedaży oraz serwisu, co ma przełożyć się na wynik rejestracji ponad 2000 egzemplarzy.

SsangYong Professional Fot. Rafał Mądry