Zaskakujący widok. Łosie spożywają posiłek na środku ronda w Izabelinie

Łosie pojawiły się we wtorek (31 stycznia) w godzinach popołudniowych na środku skrzyżowania w Izabelinie. Jak donosi TVN Warszawa, jeden z czytelników przemieszczał się właśnie w kierunku Truskawia i zauważył ogromne zwierzęta posilające się zieleniną na środku drogi. Sytuacja jest tym bardziej zabawna, że owe łosie pojawiły się w miejscu, które nazwano… Rondem Łosia.

Jak wynika z relacji świadka, to nie pierwszy raz, kiedy ogromne zwierzęta zwiedzają okolicę zamieszkiwaną przez ludzi. Co ciekawe, ich obecność dla miejscowych nie jest niczym nadzwyczajnym. W końcu Izabelin leży w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Dlatego łosie musiały dotrzeć w to miejsce z leżącego nieopodal lasu.

Łosie często pojawiają się na drogach, zwłaszcza zimą. Powodem jest sól drogowa, która przyciąga te potężne i dzikie zwierzęta. Łoś to zwierzę ciekawskie, niebojące się człowieka. Dlatego warto mieć na uwadze, że może się zachowywać nieprzewidywalnie w bliskim kontakcie z samochodem.

Mijając łosia należy zachować daleko idącą ostrożność. Jeśli łoś blokuje przejazd, należy się zatrzymać i użyć klaksonu. Mruganie na łosia długimi światłami może wywołać różne reakcje. Warto mieć na uwadze, że w okolicy mogą się znajdować kolejne osobniki. Dlatego warto zmniejszyć prędkość i zwiększyć czujność.

Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem zwierzęcia, należy zachować spokój, zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne, miejsce wypadku zabezpieczyć trójkątem ostrzegawczym i natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W żadnym wypadku nie należy dotykać rannego zwierzęcia, tylko cierpliwie czekać na pomoc.