Nie wszystkie znaki drogowe są ważne. Na E-9, E-10, E-11 kierowcy nie muszą zwracać uwagi

O znakach drogowych i ich znaczeniu opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Znaki drogowe kojarzone są przede wszystkim ze wskazywaniem zasad ruchu drogowego obowiązujących na danym odcinku. Ich rola nie ogranicza się jednak do tego. Czasami ich funkcja jest typowo informacyjna. Wskazują kierowcy np. dane mówiące o kierunku ruchu czy nawet przydrożne obiekty. I co ciekawe, mówimy nie tylko o stacji benzynowej czy hotelu. Możliwości jest dużo więcej.

Zobacz wideo Policjant kierujący ruchem - tak należy odczytywać wydawane sygnały

Definicja znaków z literą E

Sztampowym przykładem są znaki kierunku i miejscowości. Ich oznaczenie zaczyna się od liter E. Stanowią przede wszystkim wskazówkę "dla zainteresowanych". W efekcie większość kierowców nie musi zwracać na nie uwagi.

Znak E-9 "Drogowskaz do muzeum"

Znak E-9 Znak E-9

Znak E-10 " Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury"

Znak E-10 Znak E-10

Znak E-11 "Drogowskaz do zabytku przyrody"

Znak E-11 Znak E-11

Jest też znak E-5 stanowiący drogowskaz do dzielnicy miasta, E-6 pokazujący drogę na lotnisko, E-6a na dworzec kolejowy czy E-6b na dworzec autobusowy. W sumie tego typu tablic w oficjalnym wykazie jest 12.

Dlaczego powstał znak A-26? Jest po to, żeby kierowcy się nie przestraszyli

Znaki E-9, E-10, E-11: potrzebne czy potęgują polską "znakozę"?

Mówiąc o znakach kierunku warto omówić dwie kwestie. Po pierwsze czy jest sens ich stosowania? Polskie drogi są już przecież w wystarczającym stopniu przeładowane różnego rodzaju tablicami. I choć "znakoza" nie jest korzystnym zjawiskiem, tablic E-9, E-10 i E-11 musimy obronić. Przydają się osobom odwiedzającym dany region kraju. W końcu nie każdy nawet dziś korzysta z nawigacji satelitarnej. Znaki te pozwalają zatem odnaleźć poszukiwany obiekt podczas jazdy. Mogą też zainteresować przypadkową osobę akurat przejeżdżającą daną drogą.

Istnieje mandat za znak E-9, E-10, E-11?

Po drugie niezwykle kluczowe w przypadku znaków kierunku jest to, że skoro nie wyznaczają zasad ruchu drogowego i stanowią informację dodatkową, nie ma czegoś takiego jak niezastosowanie się do nich. Przez to nawet ich ignorowanie nie urasta do rangi wykroczenia. Kierowcy nie grozi za to żadna kara.