Ile kosztuje przegląd techniczny w 2023 roku? Inflacja działa też w SKP?

Styczeń to idealny moment na podwyżki. Sprawdźmy zatem czy jakieś pojawiły się w stacjach kontroli pojazdów. W końcu to prywatne punkty, które jak każde inne przedsiębiorstwo, są poddawane próbie inflacji i rosnących kosztów działalności. Czy kierowca jadący na badanie techniczne zapłaci więcej?

Zmian cen przeglądów nie będzie. Nie było ich od 2004 roku!

Odpowiedź na tak zadane pytanie może być jedna i brzmi... nie! To dobra informacja dla kierowców i nieco gorsza dla diagnostów. Czemu jednak podwyżek w SKP nie ma? Powód jest prosty. Stawki za przeglądy określa nie wolny rynek, a rozporządzenie Ministra Infrastruktury. A to nie zmieniło się od roku 2004 i pewnie szybko nie zmieni. Rządzący nie chcą bowiem dokładać drewna pod kocioł z napisem inflacja i frustracja podatników.

Ile kosztuje przegląd techniczny w 2023?

Ile kosztuje przegląd techniczny w 2023? Wszystko standardowo zależy od typu pojazdu. Poniżej podajemy najważniejsze stawki. Te zostały powiększone o 1 zł, czyli opłatę ewidencyjną przekazywaną na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

przegląd auta osobowego – 99 zł,

przegląd samochodu z instalacją LPG – 162 zł,

przegląd motocykla – 63 zł,

przegląd motoroweru – 51 zł,

przegląd ciągnika rolniczego – 63 zł,

przegląd przyczepy rolniczej – 41 zł.

Diagnosta zabrał ci dowód. Co teraz? Odda czy trzeba iść do urzędu?

Zmiany w przeglądach technicznych w 2023 roku

Opłaty za przegląd techniczny w 2023 roku nie uległy zmianie. Co z samą procedurą? Dokładnie 9 stycznia miały wejść w życie dwie kluczowe zmiany. Te dotyczyły:

obowiązku udokumentowania obecności pojazdu w SKP. Wraz z informacją o przeglądzie do CEPiK miało trafić 5 zdjęć pojazdu z badania.

za badanie wykonane więcej niż 30 dni po terminie, kierujący zapłaci podwójną stawkę. Co więcej, termin nowego badania będzie liczony od poprzedniego.

Początkowo zakładany termin 9 stycznia 2023 roku niestety zostanie odwleczony w czasie. Powód jest prosty. Ścieżka legislacyjna prowadząca do tych zmian została na razie zatrzymana. Stanęła w miejscu. Nie do końca wiadomo kiedy mogłaby ruszyć. A sam przestój może wynikać z prostego powodu. Na przeszkodzie pewnie stanęła funkcjonalność systemu CEPiK. Także ona nie pozwala obecnie np. na wdrożenie kursów reedukacyjnych.

Przegląd techniczny samochodu. Co musisz wiedzieć?

Przegląd techniczny ma proste zadanie. Potwierdza że stan pojazdu pozwala na jego dalszą i bezpieczną eksploatację. Wyklucza występowanie znaczących usterek i sprawia, że auto może zostać dopuszczone do ruchu na drogach publicznych. Co ile wykonuje się badanie w stacji kontroli pojazdów? Zazwyczaj co 12 miesięcy. Fakt ten jest potwierdzany przez diagnostę poprzez wzbicie pieczątki do dowodu rejestracyjnego, ewentualnie wpis w bazie CEPiK.

