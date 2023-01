Elektryczny rower od Toyoty? Tak, we Francji

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Rowery elektryczny, powszechnie nazywane e-rowerami stają się z każdym miesiącem popularniejsze. Nic więc dziwnego, że firmy motoryzacyjne również do swojej oferty dodają tego typu pojazdy.

Zobacz wideo Czy za brak kasku na rowerze można dostać mandat?

Toyota France nawiązała w lipcu 2022 roku współpracę z DOUZE Cycles, francuskim producentem rowerów towarowych, aby wspólnie opracować elektryczny rower cargo. Jej efektem jest pojazd DOUZE Cycles x La mobilité Toyota o ładowności do 100 kg i zasięgu na silniku elektrycznym do 100 km. To pierwszy model roweru towarowego, który trafi do dystrybucji w sieci dealerskiej Toyoty we Francji.

Nowy pojazd ma przestrzeń ładunkową przed kierownicą i wspomaganie elektryczne. Można go rozłożyć na dwie części – przednią i tylną, co zajmuje kilka minut i ułatwia przechowywanie.

Odlewana aluminiowa rama jest lekka, mocna i pozbawiona spawów. Platforma transportowa ma długość 850 mm i ładowność do 100 kg. Można na niej przewozić nieporęczne, ciężkie ładunki – bezpośrednio na podłodze lub w przystosowanej do tego skrzyni o pojemności 300 litrów.

Platforma może służyć także do przewozu trojga dzieci lub jednej osoby dorosłej. Służy do tego specjalnie opracowana skrzynia osobowa z polipropylenu z aluminiową ramą i stopniem ułatwiającym wsiadanie. W środku mieści się kanapa pokryta oddychającą tkaniną, z regulacją wysokości siedziska i pasami bezpieczeństwa zapinanymi na magnetyczną klamrę.

Nowy białoruski e-rower dla policji i wojska. Filin-1 przyjechał z innej epoki

Rower standardowo jest wyposażony w silnik elektryczny Yamaha o mocy 250 watów. Akumulator o pojemności 500 Wh jest wymienny i można go w pełni naładować w ciągu 4 godzin ze standardowego gniazdka elektrycznego.

Pojazd otrzymał dwa czterotłoczkowe, sterowane hydraulicznie hamulce tarczowe Tektro M750 i opony Schwalbe Pick-Up, zaprojektowane specjalnie do rowerów cargo. Dzięki oświetleniu Busch & Müller IQ-XS Friendly LED rower jest dobrze widoczny w dzień i w nocy, a rowerzysta ma pole widzenia na podobnym poziomie jak za kierownicą samochodu.

Konstrukcja opiera się na 17 całkowicie niezależnych, wymiennych częściach. Rama może pomieścić różne silniki i umożliwia łatwą wymianę jednostki napędowej. Modułowość konstrukcji ułatwia także demontaż roweru, sortowanie materiałów i recycling.

Rower będzie dostępny w 300 salonach marki we Francji od września 2023 roku.