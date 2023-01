Pamiętacie jeszcze Hankę Mostowiak? Mazda 626, w której zginęła, została wystawiona na sprzedaż

Większość internautów zapewne pamięta, w jakich okolicznościach doszło do śmierci Hanki Mostowiak, jednej z głównych postaci serialu "M jak miłość". Scena to przeszła do historii polskiej kinematografii jako chyba jedna z najbardziej żenujących.

Dla przypomnienia — postać grana przez Małgorzatę Kożuchowska wracała wraz z siostrą Anną (w tej roli Tamara Arciuch) z grobu rodziców w Suwałkach. Siedziała wtedy za kierownicą zielonej Mazdy 626. Niespodziewanie na drodze pojawia się przeprowadzająca rower dziewczynka. Nie chcąc dopuścić do jej potrącenia, Hanka postanowiła gwałtownie odbić w lewo, po czym straciła panowanie nad samochodem i wjechała w ułożoną na poboczu stertę kartonów. Scenę możecie obejrzeć poniżej:

W porównaniu do Hanki, która w tej scenie jakimś cudem umiera (okazało się, że za jej śmiercią nie stało groźne zderzenie z górą kartonów, ale tętniak w mózgu), Mazda nie odniosła żadnych obraż... uszkodzeń.

Od katastrofalnej sytuacji minęło już prawie 12 lat i zdaje się, że świat zdołał już puścić ją w niepamięć. Teraz jednak znowu może sobie o niej przypomnieć. Wszystko za sprawą samochodu Hanki - zielona Mazda właśnie trafiła na sprzedaż.

Mazda 626 wystawiona na popularnym portalu handlowym

Wczoraj na jednym z portali handlowych pojawiło się ogłoszenie dotyczące pechowej Mazdy Hanki Mostowiak. Co najbardziej istotne, pojazd zachował oryginalne tablice rejestracyjne, widoczne w feralnej scenie. Wydaje się, że później nie był specjalnie często użytkowany — jego przebieg wynosi aktualnie 105 tys. km.

Potwierdza to też opis - "Auto trochę do ogarnięcia z racji tego, że już długo stoi. Ale ma mały przebieg i może jeszcze długo posłuży. Auto posada oryginalny katalizator i jest na chodzie. Odpalane od czasu do czasu. Auto posiada przegląd i OC opłacone w grudniu na cały rok".

Auto, pod maską którego pracuje benzynowy silnik o pojemności 1,9 l, zostało wycenione na 16 tys. złotych, co wskazuje, że właściciel podchodzi do jego sprzedaży w sposób dość racjonalny. Najwidoczniej zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to auto pokroju Mustanga z filmu "Bullitt", czy też białego Ferrari Testarossa z "Miami Vice". Niestety, "januszy biznesu" w sieci nie brakuje, więc krótko po jego sprzedaży możemy oczekiwać, że auto ponownie pojawi się gdzieś na aukcji, tym razem jednak ze zdecydowanie wyższą ceną.

