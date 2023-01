Pewnie ich nie użyjesz, ale musisz wziąć ze sobą. Inaczej mandat, a może i wypadek

Praktyczne porady w zakresie wyposażenia pojazdów znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Sezon zimowy wrócił do Polski w pełni. W warunkach drogowych, w których na jezdni zalega śnieg, o zimówkach nawet wspominać raczej nie musimy. To absolutne must have. Jest jednak jeszcze jeden element wyposażenia, o którym kierowca pamiętać powinien. Mowa o łańcuchach śniegowych. Dziś opowiemy o nich wszystko, co powinniście wiedzieć.

Zobacz wideo Dwumetrowy bałwan-olbrzym na środku drogi w Lesznie. Policjanci musieli się z nim rozprawić.

Łańcuchy przeciwśniegowe a przepisy ruchu drogowego

Kiedy używać łańcuchów przeciwśniegowych? Przepisy w tej kwestii są jasne. Tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. A więc wyłącznie na drogach, które są pokryte śniegiem (np. na bocznych drogach poza miastem, do których nie dotarły służby drogowe). Taką podstawę daje art. 60 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Profilaktyczne używanie łańcuchów na drogach, na których śnieg nie zalega, to nie tylko kwestia mandatu. To też sprawa komfortu jazdy, trakcji, ale również trwałości łańcuchów i opon. Zniszczą się i łańcuchy, i opony. Warto o tym pamiętać!

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem oznacza 100 zł mandatu. Wykroczenie nie oznacza punktów karnych.

Czy skuterem można jeździć zimą? Niektórzy kierowcy stwarzają zagrożenie

Tak, czasami istnieje nakaz zakładania łańcuchów

Używanie łańcuchów przeciwśniegowych może się wydawać kwestią dowolności. I zazwyczaj tak właśnie jest. Ustawodawca w 99 proc. przypadków pozostawił wybór kierowcy. Z tej dowolności warto jednak korzystać. Łańcuchy to element bezpieczeństwa. Poprawiają trakcję, mogą pozwolić uniknąć poślizgu, mogą też uratować pojazd przed kolizją. Istnieje jednak 1 proc. przypadków, w których używanie łańcuchów stanie się wymogiem. Tak jest za znakiem C-18.

Znak C-18 obowiązuje tylko w okresie zimowym w czasie intensywnych opadów śniegu. To moment, w którym na danym odcinku mogą występować trudności z wjechaniem pod wzniesienie lub zjechaniem z niego. Za tablicą kierujący jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Co ważne, pod znakiem bywa umieszczana tabliczka, która ogranicza zakres działania znaku C-18. Może wskazywać na odcinek drogi, którego nakaz dotyczy, ewentualnie konkretny typ pojazdu, którego nakaz dotyczy (najczęściej są to ciężarówki).

Mandat za brak łańcuchów śniegowych

Niezastosowanie się do znaku C-18 "Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" stanowi wykroczenie. Jego popełnienie oznacza 200 zł mandatu i 1 punkt karny. Tyle że symboliczna grzywna nie jest jedyną karą. Bo pojazd jadący w trudnych warunkach drogowych w najlepszej opcji zablokuje przejazd. W najgorszej może spowodować kolizję lub wylądować np. w rowie.

Zasady użytkowania i montażu łańcuchów przeciwśniegowych

Jak używać łańcuchów przeciwśniegowych? Zasad tak naprawdę jest kilka. Nie powinno się przekraczać prędkości 50 km/h. Należy też unikać gwałtownych przyspieszeń i hamowań oraz jechać tylko po śniegu. Jak założyć łańcuchy przeciwśniegowe w samochodzie? Zadanie nie jest trudne do wykonania. Opisujemy je w pięciu poniższych punktach.