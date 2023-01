Zielona naklejka dla polskich kierowców. Nie nakleisz na szybę? Nawet 500 zł kary

Na otwierającym zdjęciu widzicie naklejkę, jaką niedługo na swoje szyby nakleją kierowcy w polskich miastach. Już teraz uprawnia pojazd do wjazdu do stref czystego transportu w całej Polsce. Choć takich wydzielonych obszarów na terenie polskich aglomeracji jeszcze nie ma, prawo dopuszczające wjechanie pojazdem do tego typu obwodów, które prędzej czy późną będą tworzone, jest już gotowe. Najgłośniej o SCT mówią aktualnie Kraków i Warszawa. Ostatnio zdecydowanie najgoręcej w tym temacie jest w stolicy:

Warszawa wprowadza SCT: "Stare diesle zatruwają powietrze"

Naklejka ma kosztować około pięciu złotych. Za jej brak zapłacisz do 500 zł

Naklejki mające kształt ośmioboków będą wydawane przez samorządy. W uprawnionym pojeździe przepustka będzie musiała być przyklejona w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Zawarte na niej informacje będą dotyczyć rocznika produkcji pojazdu, rodzaju paliwa, numeru rejestracyjnego i nazwy gminy ustanawiającej strefę czystego transportu. Dla czytelności naklejki znalazła się na niej także grafika ze znakiem oznaczającym strefę czystego transportu.

Warto zauważyć, że na nalepce nie ma informacji o normie emisji spalin Euro. To gminy przyznające nalepki będą mogły ustalać, jakie normy muszą spełnić pojazdy (np. spełnienie normy Euro 4 lub 5 czy maksymalny wiek samochodu), aby miały prawo wjazdu do strefy. Łatwo więc przewidzieć, że przepisy wjazdowe do różnych gmin będą się od siebie różnić, a to już może spowodować zamieszanie. W uproszczeniu, pojazd uprawniony do wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie takiego uprawnienia może nie mieć już w przypadku strefy w Krakowie.

Kierowcom, którzy bez stosownego oznakowania pojazdu wjadą do strefy czystego transportu, będzie grozić mandat karny. Reguluje to Art. 96c. Kodeksu wykroczeń: "Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych".

W których miastach zielona naklejka jest obowiązkowa?

Jeszcze w żadnym, ale najgłośniej o SCT mówią Warszawa oraz Kraków. Władze stolicy w zeszłym roku ogłosiły, że zamierzają zabronić wjazdu do centrum miasta starszym samochodom z silnikami Diesla. Miasto rozpoczęło prace nad strefą czystego transportu. Ma być wdrażana w latach 2023-24. Warszawa ostrożnie mówi o projekcie w przyszłym roku.

Ostateczny termin wyznaczenia strefy wg. Programu Ochrony Powietrza to koniec 2025 r.