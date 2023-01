"Jazda bez czytanki" ma sens. Trzeba piętnować używanie telefonów w autach

Dopiero co, pisałem o tym, że Paulina Smaszcz nagrywa filmy telefonem komórkowym w czasie jazdy i nie widzi w tym nic złego, a prawda jest taka, że podobnie robi większość polskich kierowców. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważne. Więcej na temat BRD przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Jeśli nie nagrywają wideo w aucie, to głównie dlatego, że nie mają dla kogo tego robić, bo nie są znani. Jednak ogromna część kierowców używa telefonów w czasie jazdy w sposób wyjątkowo odwracający ich uwagę od sytuacji na drodze.

Można za to winić ogromny wzrost popularności smartfonów. Ich możliwości są tak kuszące, że kierowcom trudno się oprzeć. Skłaniałbym się jednak, ku innej przyczynie: braku rozsądku i wyobraźni prowadzących auta. Na własne oczy widziałem sytuacje, które wołają o pomstę do nieba.

Zobacz wideo W Studiu Biznes Tomasz Korniejew testuje crossovera Forda Puma

Korzystanie ze smartfonów za kierownicą jest powszechnie akceptowane, a to realne i ogromne zagrożenie bezpieczeństwa, które można śmiało porównać z plagą pijanych kierowców. Problem w tym, że znacznie trudniej je ująć w statystykach, które tylko pokazują trend wzrostowy wypadków korelujący z popularnością smartfonów, ale trudno udowodnić, że stanowi ich przyczynę. W sytuacji, kiedy mamy dowód w postaci wskazania alkomatu, sprawa jest jednoznaczna. W przypadku komórek można się tylko domyślać skali zagrożenia.

Dlatego nowa akcja Stalexportu ma słuszny cel, ale to nie koniec moim komplementów. Przypadkowo lub nie, ale została rozpoczęta w dobrym momencie i ma szansę zdobyć pewien rozgłos. Poza tym jej organizator wpadł na całkiem kreatywny pomysł, a do jego realizacji zatrudnił profesjonalistów.

Podwykonawca zarządcy Autostrady Katowice-Kraków wynajął najlepszych polskich rysowników do sporządzenia atrakcyjnych grafik, a przeczytaniem komunikatu zajął się najsłynniejszy polski głos — Krystyny Czubówny.

Spójrzcie na rysunki akcji "Jazda bez czytanki". Na pewno poznacie autorów

Rysownicy, którzy wzięli udział w akcji "Jazda bez czytanki" to: Andrzej Mleczko, Marta Frej, Andrzej Rysuje, Magda Danaj – Porysunki i Janek Koza. To nazwiska, które słyszał prawie każdy, a jeszcze więcej osób natychmiast rozpozna ich kreskę.

Jedne rysunki są mniej, inne bardziej zabawne, ale wszystkie prezentują wysoki poziom, a komunikat, który przekazują, jest trafny. Nawet co czwarty wypadek w Polsce może być wynikiem używania telefonu komórkowego, ale mimo to co piąty kierowca uważa, że korzystanie ze smartfonów w czasie nie jest poważnym problemem.

To nieprawda. Skupianie się na komórce zamiast sytuacji drogowej jest niebezpieczne, a jego skutki mogą być tragiczne. Między innymi z tego powodu, że ludzki umysł ma tendencję, do "zawieszania" się na wykonywaniu tej czynności przez dłuższy czas, niż planował, jeśli tylko znaleziona treść go odpowiednio zainteresuje.

Kolizja BMW z TIR-em. Kierowca SUV-a złośliwie zahamował, a szofer nie odpuścił. Kto jest winny?

Z rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa z tego powodu trzeba coś zrobić. Oczywiście ciężar odpowiedzialności spoczywa przede wszystkim na rządach państw i odpowiednich służbach, które powinny edukować, zapobiegać i karać takie zachowania kierowców, a nie tylko tworzyć martwe przepisy.

Natomiast miło, jeśli pomogą w tym prywatny biznes, który przeprowadza udane akcje z kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR). Wszyscy możemy na tym tylko zyskać, a niektórzy nawet uratować życie. Bo używanie telefonu w czasie jazdy, to nie powód do żartów, tylko wstydu.