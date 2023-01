Pozwólcie jej umrzeć. Łada Niva w nowej odsłonie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Rosyjski rynek motoryzacyjny mocno ucierpiał po ataku ich kraju na Ukrainę. Zachodnie firmy zwinęły swoje interesy i wyjechały, a sankcje nałożone przez społeczność międzynarodową przyczyniły się do pogorszenia sytuacji na tamtejszym rynku.

Nie przeszkodziło to jednak Avtovazowi unowocześnić swoją ofertę dla tamtejszej ludności. Najnowszym przykładem są zmodernizowane warianty lekkich dostawczych Ład Niva Legend, które są dostępne w furgonach z pojedynczą i podwójną kabiną.

Najważniejszą zmianą jest wzmocniona rama, która zapewnia większą ładowność. Inżynierowie Łady zastosowali wzmocnienia podobne do tych, które można znaleźć w wozach strażackich i pojazdach ratowniczych opartych na Nivie. Ładowność wynosi obecnie od 640 kg do 800 kg, co stanowi wzrost do 185 kg w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Występują różne wersje nadwozia. Przestrzenie załadunkowe mają od 1 do 3,5 m3. Niektóre Nivy mają dwa siedzenia jedynie, aby zwiększyć pojemność dla przewożonych rzeczy, a inne pięć miejsc z małą paką z włókna szklanego.

Firma oferuje również lodówki, samochody dostawcze z izolowanymi przestrzeniami ładunkowymi lub modele specjalne wyposażone w wytrzymałe zawieszenie do trudniejszych terenów.

Wszystkie warianty mają tylko jedną parę drzwi, nawet jeśli mają pięć miejsc. Niezależnie od konfiguracji, rozstaw osi jest identyczny i wynosi 2850 mm, a długość całkowita wynosi 4440 mm. Ze względu na różne dostępne kształty skrzyń ładunkowych, wysokość waha się od 1770 do 2000 mm, a prześwit wynosi albo 205 mm albo 240 mm, w zależności od konfiguracji zawieszenia oraz średnicy kół (15-calowych lub 16-calowych).

Wszystkie samochody dostawcze są napędzane wolnossącym, czterocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 1,7 litra, który generuje 83 KM mocy oraz momencie obrotowym wynoszącym 129 Nm. Podobnie jak w zwykłej Nivie Legend, moc przenoszona jest na wszystkie cztery koła za pośrednictwem pięciobiegowej manualnej skrzyni biegów za pomocą blokowanych mechanizmów różnicowych. Wnętrze tak samo jest surowe jak w oryginale.

Ceny zaczynają się od 1.153.400 rubli za tańsze wyposażenie i sięgają do 1.719.900 rubli za najbogatszą wersję.