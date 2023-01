Audi po raz kolejny partnerem Pucharu Świata w Skokach Narciarskich - Zakopane 2023

Zaangażowanie marki z Ingolstadt w sporty zimowe obejmuje wiele dyscyplin, m.in. Puchar Świata w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie alpejskim, w kombinacji norweskiej czy w ski cross’ie. W Polsce jednak, z uwagi na ogromną popularność i doskonałe wyniki zawodników z naszego kraju, Audi najbardziej widoczne jest jako partner Pucharu Świata FIS w Skokach Narciarskich. Nie inaczej będzie w tym roku podczas zawodów w Zakopanem.

REKLAMA

W piątek, 13 stycznia, na Wielkiej Krokwi zostaną rozegrane kwalifikacje, w sobotę, 14 stycznia będzie miał miejsce konkurs drużynowy, a dzień później, czyli 15 stycznia, zawodnicy powalczą o zwycięstwo w konkursie indywidualnym. Do Zakopanego przyjedzie czołówka skoczków narciarscy z całego świata, z prowadzącym w aktualnej klasyfikacji Pucharu Dawidem Kubackim na czele. Nie zabraknie również innych znanych zawodników: Anze Laniska, Egnera Halvora Graneruda, Stefana Krafta i oczywiście Polaków – Piotra Żyły, Kamila Stocha, czy Pawła Wąska.

„Od samego początku współpraca pomiędzy FIS a Audi opiera się na solidności i zaufaniu do technicznych możliwości naszych samochodów, zwłaszcza tych z napędem na cztery koła i z napędem w pełni elektrycznym." – mówi Przemysław Schwarz, Dyrektor Marketingu Audi Polska. „Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy wraz ze skoczkami w Zakopanem, co jest najlepszym nawiązaniem do sportowych, alpejskich tradycji naszej marki."

Puchar Świata w skokach narciarskich to wydarzenie odbywające się corocznie w okresie odlistopada do marca, od sezonu 1979/1980. Jest to cykl zawodów w skokach narciarskich, przeprowadzany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Zawody w ramach Pucharu odbywają się w krajach nordyckich, w Europie Środkowej oraz w Japonii. Od roku 2002 do Pucharu Świata dołączył również konkurs w Zakopanem. Jednym z głównych partnerów zarówno Federacji FIS, jak i Pucharu Świata w Skokach Narciarskich jest Audi.