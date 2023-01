Za co można stracić prawo jazdy w 2023 roku? Nie chodzi o punkty karne

Polskie przepisy drogowe pozwalają na odebranie kierowcy prawa jazdy w czasie kontroli drogowej. Niektóre przyczyn dla zatrzymanych kierowców są wyjątkowo zaskakujące, bo nie wynikają z przekroczenia prędkości, ani z zeszłorocznej nowelizacji przepisów. Więcej informacji na temat przepisów ruchu drogowego znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Jazda po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia

Jeśli byłeś wczoraj na zakrapianej kolacji albo właśnie wracasz ze spotkania, na którym wypiłeś małe piwo, lepiej nie wsiadaj za kierownicę. Nawet w ramach dozwolonego poziomu alkohol osłabia percepcję. Może zatem sprawić, że spowodujesz wypadek i odbierzesz komuś życie. Poza tym łatwo go przekroczyć, a wtedy utracisz prawo jazdy. Wskazanie urządzenia pomiarowego między 0,2 a 0,5 promila oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. W sytuacji, w której alkomat wskaże więcej niż 0,5 promila, prowadzący straci prawo jazdy na okres od roku do 5 lat. Oprócz tego możesz zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat 2 i grzywną o wysokości do 30 tys. zł.

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

W ten sposób traci uprawnienia największa liczba kierowców. A przecież przekroczenie prędkości jest szczególnie rażące w mieście. W takich warunkach bez przerwy pokonujemy skrzyżowania i przejścia dla pieszych, a w takich miejscach najłatwiej o wypadek. Dlatego drastyczne przekroczenia są tak mocno ścigane. Już kilka lat temu wprowadzony został przepis, który pozwala na odebranie kierowcy prawa jazdy po przekroczeniu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 51 km/h. Wciąż obowiązuje. W jego wyniku w Polsce już ponad 50 tys. kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zagrożenie bezpieczeństwa to bardzo pojemne określenie, o czym zapomina wielu kierujących. Kierowca, który je spowoduje, musi liczyć się ze szczególnie dotkliwą karą. O niej mówi art. 86 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Zapis ten przewiduje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowcy, który drastycznie narusza przepisy. Chodzi o wyjątkowo niebezpieczną jazdę (np. poślizgami kontrolowanymi), spowodowanie z premedytacją kolizji, ignorowanie zakazów wyprzedzania, wymuszanie pierwszeństwa, ale również jazdę na zderzaku innego pojazdu na autostradzie. W takim przypadku policjant odbiera kierowcy prawo jazdy na miejscu kontroli drogowej. Decyzję w sprawie okresu obowiązywania zakazu podejmuje sąd.

Samochód powinien przewozić maksymalnie liczbę pasażerów, którą wskazuje dowód rejestracyjny. Jeśli kierowca jej nie przestrzega, musi liczyć się z wysoką karą. Gdy w aucie zasiądą więcej niż trzy osoby powyżej limitu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym i fakt ten stwierdzi policjant w czasie kontroli drogowej, prowadzący straci prawo jazdy na 3 miesiące, otrzyma mandat i punkty karne. Mandat to 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób. Kara nie może być jednak wyższa niż 3000 zł. Policjant dopisze też do konta kierowcy od 6 do 15 punktów karnych.

Punkty karne. Nie tracisz za nie prawa jazdy automatycznie

Wielu kierowców myśli, że za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych traci prawo jazdy. Nie zawsze tak jest. Kierujący, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, może zdobyć maksymalnie 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby zostanie skierowany na egzamin, ale jeśli zakończy go z wynikiem pozytywnym, utrzyma ciągłość uprawnień. Tylko osoba, która zdobyła prawo jazdy mniej niż 12 miesięcy temu, ma limit 20 punktów karnych. Taki kierowca po jego przekroczeniu kierowca musi zaczynać przygodę za kierownicą od początku – od kursu na prawo jazdy, a nie samego egzaminu.