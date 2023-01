Dlaczego powstał znak A-26? Jest po to, żeby kierowcy się nie przestraszyli

O znakach drogowych, ale też przepisach, szerzej opowiadamy w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Trójkąt z pomarańczowym tłem i czerwoną obwódką ma za zadanie ostrzegać kierowców. Przed czym konkretnie? To dobrze pytanie w przypadku znaku A-26 przedstawiającego symbol samolotu. I choć komunikat na pierwszy rzut oka wygląda groźnie, jego przekaz jest prosty. Ostrzega o bezpośredniej bliskości lotniska. Ostrzega, a nie informuje. To nie tablica wskazująca drogę na lotnisko.

Przed czym ostrzega znak A-26 "Lotnisko"?

Warto zastanowić się czemu tak właściwie ma służyć ostrzeganie kierowców przed lotniskiem. I założenie legislacyjne w tym przypadku jest jedno. Chodzi o wskazanie kierującemu, że nagle nad drogą może pojawić się samolot lub śmigłowiec. Statki powietrzne mogą nawet znajdować się bardzo blisko ziemi. Taki kształt komunikatu powinien doprowadzić prowadzącego do jednego wniosku. Musi zachować szczególną ostrożność. Powinien obserwować drogę i jej otoczenie, a także to co dzieje się kilka metrów nad asfaltem.

Nisko przelatujący samolot lub helikopter może zaskoczyć i przestraszyć kierowcę. To może doprowadzić go do nieoczekiwanej reakcji. Stąd konieczność stosowania tego typu ostrzeżeń w sytuacji, w której droga przebiega w bezpośredniej bliskości lotnisk i lądowisk.

Znak drogowy A-16 "Lotnisko" ma kilka wariantów

Znak A-16 "Lotnisko" występuje w kilku wariantach. I każdy jest tak samo ważny. Bo może przyjąć nie tylko formę klasycznej tablicy, ale również znaku świetlnego czy znaku drogowego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe. Bardzo ważne jest także to, że bez względu na fakt czy tablica pojawi się po prawej stronie jezdni, czy może nad jezdnią na specjalnej bramownicy, zawsze jest ważny. Znak A-26 może być łączony z:

tabliczką wskazującą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Ma ona żółte tło i wskazuje wartość wraz z jednostką miary (na ogół są to metry).

tabliczką wskazującą długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Również ma żółte tło i również wskazuje dystans (w metrach lub kilometrach), a do tego posiada dwie strzałki skierowane do góry.

tabliczką wskazującą koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Posiada żółte tło i napis "Koniec".

Mandat za znak A-26. Czy jest możliwy?

Za niestosowanie się do znaku A-26 "Lotnisko" nie grozi mandat. Ten nie został przewidziany w taryfikatorze. Czy to oznacza, że na danym odcinku kary nie można dostać? Oczywiście że można. Kierujący nadal może być ukarany za każde inne wykroczenie (np. przekroczenie dozwolonej prędkości). Co więcej, w sytuacji w której nie będzie stosował się do ostrzeżenia, nerwowo zareaguje na obecność samolotu i stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, może dostać co najmniej 1100 zł mandatu i minimum 10 punktów karnych.