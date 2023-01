Lista "ulubionych" aut wśród złodziei w Polsce. Lepiej sprawdzić i spać spokojnie

Baza Centralnej Ewidencji Pojazdów skrywa wiele cennych informacji. Analitycy IBRM Samar przyjrzeli się danym dotyczącym kradzieży pojazdów. W ostatnich latach zjawisko ustabilizowało się na bardzo niskim poziomie, ale to nie znaczy, że auta nie znikają z ulic.

Dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dostarczają trochę innych informacji niż statystyki policji. W kartotekach prowadzonych przez mundurowych, auto jest uznawane za skradzione już w momencie zgłoszenia zaginięcia. Natomiast w bazie CEPiK taki status pojawia się dopiero wtedy, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Pomiędzy jednym a drugim zdarzeniem mija co najmniej kilka miesięcy, co doprowadza do pewnych rozbieżności.

Dlatego spora część samochodów zgłoszonych przez policję jako skradzione, pojawi się w bazie CEPiK dopiero za kilka miesięcy, a w najgorszym przypadku dopiero w przyszłym roku. Część samochodów przedstawianych w bazie jako wyrejestrowane policja dotyczy egzemplarzy skradzionych w ubiegłym roku. Oprócz tego, warto wiedzieć, że nie wszystkie skradzione samochody, których dane znajdują się w bazie policyjnej trafiają później do CEPiKu. Jest to możliwe w sytuacji, gdy pojazd uda się odzyskać i wróci do rąk właściciela.

IBRM Samar podaje, że w 2022 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano zaledwie 6157 pojazdów z grupy aut osobowych i dostawczych o DMC do 6 ton. To mniej o 13,3 proc. niż w roku ubiegłym, ale jednocześnie jest to 0,03 proc. całego parku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. Według statystyk, w Polsce zarejestrowano 22 mln aut. Co więcej, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dane dotyczące kradzieży były bardzo podobne – w okolicach 6,9-7,0 tys. sztuk. Zatem ubiegłoroczny wynik to zauważalny spadek.

Analitycy IBRM Samar zestawili dla kontrastu statystyki kradzieży z rekordowych lat. W 1999 roku zanotowano 71 543 kradzieże samochodów, a w 2005 roku wynik spadł do poziomu 45 292 aut. W tym świetle ubiegłoroczny wynik jest satysfakcjonujący.

Mniej kradzieży aut w Warszawie. Orzeł, Kobra i Skorpion walczą ze złodziejami

W 2022 roku samochody najczęściej kradziono na Mazowszu – 2463 szt., co stanowi 40 proc. udziału w łącznej liczbie kradzieży w ciągu roku. Statystyki "psuje" Warszawa, gdzie skradziono 1593 samochody, czyli 25,9 proc. całego wyniku. Natomiast mieszkańcy województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego, mogą spać spokojnie. W tych rejonach Polski zarejestrowano tylko po 55 sztuk.

Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w 2022 r.

Najczęściej kradzioną marką w 2022 roku była Toyota (781 sztuk). Na kolejnych pozycjach ulokowały się niemieckie marki – Audi (532 szt.), Volkswagen (415 szt.) i BMW (392 szt.). Pierwszą piątkę zamyka Hyundai (389 szt.).

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych marek w Polsce 2022 r.:

Toyota - 781 szt. Audi - 532 szt. Volkswagen - 415 szt. BMW - 392 szt. Hyundai - 389 szt. Mercedes - 367 szt. Renault - 343 szt. Fiat - 304 szt. Peugeot - 287 szt. KIA - 229 szt.

Najczęściej kradzionym modelem w 2022 roku był Hyundai Tucson (192 szt.), ale modele na pozostałych miejscach dzieli niewielka różnica. Na drugim miejscu ulokował się Fiat Ducato i Toyota Corolla (po 191 szt.), a tuż za nimi Toyota RAV4 (185 szt.).

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych modeli w Polsce 2022:

Tucson - 192 szt. Ducato - 191 szt. Corolla - 191 szt. RAV4 - 185 szt. A4 - 122 szt. Grand Cherokee - 120 szt. Yaris - 102 szt. Sportage - 99 szt. A6 - 97 szt. BMW 5 - 96 szt.

Najczęściej łupem złodziei padały samochody w wieku do 10 lat, a najpopularniejsze roczniki to 2019 (842 szt.) i 2018 (776 szt.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się modele niszowe, takie jak:

Volkswagen Multivan (29 szt.),

Kia Stinger (24 szt.),

Maserati Quattroporte (7 szt.),

Maserati Levante (6 szt.).

Ciekawostką są również samochody dostawcze, co widać po przykładzie Fiata Ducato na drugim miejscu w TOP10. W sumie skradziono ponad 80 egzemplarzy takich pojazdów, wliczając w to konkurencję: Mercedesa Sprintera, Renault Mastera oraz Iveco Daily.

Jako przykład z drugiej strony zaprezentowano najpopularniejszy model w rankingach sprzedaży - Dacia Duster. Okazało się, że rumuński model nie cieszy się dużą estymą wśród złodziei. Skradziono zaledwie 4 sztuki takich aut w Polsce.