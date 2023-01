Z numerów na radiowozie można sporo wyczytać. GG, SS, L i CC mają znaczenie

Nie tylko z tablic rejestracyjnych służb da się sporo wyczytać. Z pewnością zastanawialiście się nad tym, co oznaczają numery na radiowozach. Poznaliście odpowiedź? Jeżeli nie, to przygotowaliśmy dość dokładny opis numeru bocznego pojazdów policyjnych.

Numer na radiowozie zaczyna się od liter. Co oznaczają?

Numery na radiowozach pełnią dwie funkcje. Po pierwsze wskazują na region kraju czy też jednostkę policji, w którym jest eksploatowane auto. Za to odpowiada jedna lub dwie litery pojawiające się na początku oznaczenia. I tak:

A – Komenda Główna Policji

– Komenda Główna Policji B, BB – woj. dolnośląskie

– woj. dolnośląskie C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

– woj. kujawsko-pomorskie D, DD – woj. lubelskie

– woj. lubelskie E, EE – woj. lubuskie

– woj. lubuskie F, FF – woj. łódzkie

– woj. łódzkie G, GG – woj. małopolskie

– woj. małopolskie H, Y – woj. mazowieckie

– woj. mazowieckie J, JJ – woj. opolskie

– woj. opolskie K, KK – woj. podkarpackie

– woj. podkarpackie M, MM – woj. podlaskie

– woj. podlaskie N, NN – woj. pomorskie

– woj. pomorskie P, R – woj. śląskie

– woj. śląskie S, SS – woj. świętokrzyskie

– woj. świętokrzyskie T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

– woj. warmińsko-mazurskie U, UU – woj. wielkopolskie

– woj. wielkopolskie W, WW – woj. zachodniopomorskie

– woj. zachodniopomorskie Z, ZZ – Komenda Stołeczna

– Komenda Stołeczna L – szkoły policyjne.

Numer boczny radiowozu to też trzy cyfry. Te identyfikują auto

Po drugie zaraz za literami pojawiają się trzy cyfry. Te z kolei identyfikują konkretny samochód, przez co stanowią rodzaj oznaczenia podobnego do numeru rejestracyjnego. W tym punkcie warto dodać jednak pewną ciekawostkę. Trzycyfrowy kod pochodzi z puli od 001 do 999. Czemu pula numerycznych oznaczeń wyklucza oznaczenie 000? To kwestia reguł wewnętrznych lub zapisów ustawy. Ciężko będzie zatem uzyskać konkretną i miarodajną odpowiedź na to pytanie.

Do czego może się przydać numer boczny radiowozu?

No dobrze, ale do czego tak właściwie może się przydać numer boczny radiowozu? Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia kontroli drogowej i chce złożyć do komendanta zażalenie na czynności, ale nie zapamiętał danych policjantów. Może zapisać sobie numer boczny – na jego podstawie uda się bez problemu namierzyć funkcjonariuszy pełniących służbę tego dnia. To raz. Dwa jako że często jest zapisany również na dachu pojazdu, może się przydać podczas koordynowania akcji policyjnych z powietrza.

Tablice rejestracyjne służb

Z tablic rejestracyjnych wyczytać można miejsce zamieszkania kierowcy (świadczą o tym dwie lub trzy pierwsze litery numeru rejestracyjnego). To wiedza dość powszechna. Nie każdy jednak wie, że niektóre ciągi liter oznaczają konkretne służby państwowe.

Litera U zarezerwowana jest dla pojazdów wojskowych.

zarezerwowana jest dla pojazdów wojskowych. Policja korzysta z tablic rejestracyjnych, które zaczynają się od HP . Oczywiście wiele radiowozów jeździ także na zwykłych tablicach.

. Oczywiście wiele radiowozów jeździ także na zwykłych tablicach. Służba Ochrony Państwa przejęła zaczynające się od HB tablice BOR-u . SOP rzadko korzysta z takich tablic, częściej decydując się na cywilne blachy.

przejęła zaczynające się . SOP rzadko korzysta z takich tablic, częściej decydując się na cywilne blachy. Oznaczenie Służby Celnej to HC .

. Z kolei HS oznacza pojazdy Kontroli Skarbowej.

oznacza pojazdy Kontroli Skarbowej. HA to Centralne Biuro Antykorupcyjne.

to Centralne Biuro Antykorupcyjne. HW - Straż Graniczna.

