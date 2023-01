Najlepiej sprzedające się modele na świecie w 2022 r. Różnie to wyglądało

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ubiegły rok był ciężki dla świata. Ogólnoświatowa inflacja, wojna w Ukrainie, skok cen energii, spowodowały, że wyniki firm motoryzacyjnych były bardzo nierówne. Portal Motor1 zdecydował stworzyć zestawienie najpopularniejszych modeli dla poszczególnych państw.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 140

Jaki jest największy rynek motoryzacyjny na świecie? Oczywiście są to Chiny. Sprzedano tam 26,86 mln szt. samochodów. To o 2 proc. lepiej niż w 2021 r. Jest to też pierwszy raz, gdy rynek ten jest prawie dwukrotnie większy niż ten w USA.

Znaczna część wzrostu była napędzana przez pojazdy elektryczne, silnie wspierane przez rząd centralny. Według wstępnych danych, pojazdy te stanowiły 20 procent całkowitej sprzedaży, przy czym Wuling Hongguang Mini EV (443.384 szt.) znalazł się w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się modeli, wraz z BYD Song Plus, który osiągnął łączną liczbę 459.424 sztuk. Na drugim miejscu był Nissan Sylphy (446.492 szt.)

Drugim rynkiem były Stany Zjednoczone. Sprzedano tam 13,83 mln szt., czyli gorzej o 8 proc. w stosunku do 2021 r. Konsumencie głównie stawiali na SUV-y i pickupy. Najpopularniejsze modele to: Ford serii F – 653.957 szt., Chevrolet Silverado – 523.249 szt. i na ostatnim miejscu RAM – 468.344 szt.

W Europie liczy się pięć rynków: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Właśnie te państwa stanowią 75 proc. całego obrotu naszego kontynentu. Sprzedano w sumie 9,05 mln aut, czyli zanotowano spadek o 6 proc.

We Francji pierwsza trójka prezentuje się następująco:

Peugeot 208 – 88.812 szt.

Dacia Sandero – 64.293 szt.

Renault Clio – 64.012 szt.

Niemcy:

Volkswagen Golf – 84.282 szt.

Volkswagen Tiguan – 59.136 szt.

Volkswagen T-Roc – 58.942 szt.

Ciekawa sytuacja ma miejsce w Hiszpanii, gdzie na pierwszym miejscu jest Hyundai Tucson (21.985 szt.), na drugim jest Dacia Sandero (20.782 szt.), a na trzecim Seat Arona (17.462 szt.).

Te SUV-y klasy premium robią u nas furorę. Druga część przeglądu bestsellerów

U Włochów stabilnie, czyli wszystkie trzy miejsca zajmują ich rodzime produkcje:

Fiat Panda – 105.384 szt.

Lancia Ypsilon – 40.970 szt.

Fiat 500 – 33.996 szt.

Jeśli chodzi o elektryki na tych pięciu rynkach, to dominującym modelem jest Tesla Model Y. W szczególności w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W przeciwieństwie do Ameryki i Europy, sytuacja w Australii, Indiach, Indonezji i Turcji jest całkiem dobra. Wolumen nie tylko wzrósł między 2021 a 2022 rokiem, ale był wyższy niż dwa i trzy lata wcześniej.

W szczególności Australia odnotowała triumf pojazdów z napędem na wszystkie koła. Na pierwszym miejscu uplasowała się Toyota Hilux z łączną liczbą 64.391 sprzedanych egzemplarzy, tuż za nią uplasował się Ford Ranger (47.479 egzemplarzy) i Toyota RAV4 (34.845 egzemplarzy).

Indie z kolei są trzecim największym rynkiem na świecie. Sprzedano tam 4,37 mln szt. aut. Po raz pierwszy Indie wyprzedziły Japonię.

Tak natomiast prezentuje się ogólne zestawienie najpopularniejszych modeli na poszczególne państwa: